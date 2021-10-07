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أبراج مزاجها متعكر دائماً... هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
07-10-2021 | 03:00
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يتميّز كلّ برج من الأبراج بصفاته وطريقة تعامله مع الآخرين، كما يختلف كلّ منهم بمزاجه الذي قد يبدو متعكراً جداً عند بعضهم.

 

 

من هي الأبراج ذات المزاج الأكثر تعكراً؟

 

برج الجوزاء:

يشتهر مولود الجوزاء بمزاجه المتعكر في معظم الأحيان والمتقلب بشكل ملحوظ. وغالباً ما يميل إلى حالة الصمت والقلق بعد أن يكون في قمة السعادة ما يؤثر بشكل سلبي على علاقته بالمحيطين به ويحثّهم على تجنبه أحياناً.

 

برج السرطان:

يتميّز برج السرطان بحساسيته الزائدة التي تؤثر بشكل سلبي جداً عليه إذ يشعر بالقلق والحزن بسهولة تامة، ما يجعل من مزاجه متعكراً وسيئاً. كما يصعب على السرطان التخلص من حالة الإكتئاب والمزاج السيئ بسهولة.

 

برج الحوت:

يعتبر الحوت كذلك من الأبراج ذات المزاج المتعكر إذ يحزن ويقلق بسرعة ولفترة ملحوظة، ما يعزز شعوره بالسوء ويفقده الرغبة في التعاطي مع المحيطين به أو قضاء أوقات مسلية معهم.

 

برج العقرب:

يصعب على مولود العقرب التخلّص من مزاجه المتعكر إذ يغضب بسرعة ملحوظة ويميل عندها إلى التصرف بعدائية مع المحيطين به. غالباً ما يظهر مزاج العقرب المتعكر من خلال كلماته والتصرفات التي يقوم بها خلال هذه المرحلة.

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