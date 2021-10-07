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ملكة جمال تنسحب من المسابقة.. ما علاقة لقاح كورونا؟

Lebanon 24
07-10-2021 | 03:15
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أعلنت ملكة جمال هولندا ديلاي ويليمشتاين، انسحابها من مسابقة الجمال العالمية، رافضة السفر إلى بورتوريكو، حيث تقام المنافسة النهائية على اللقب.


وبرّرت ويليمشتاين البالغة من العمر 21 عاما قرارها بالانسحاب من مسابقة ملكة جمال العالم، لعدم رغبتها في أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، والذي يعتبر شرطا أساسيا ينبغي للمتسابقات الالتزام به.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فسيتم استبدال ويليمشتاين بليزي دوب، وهي وصيفة ملكة جمال هولندا.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، قالت ويليمشتاين، إن حلمها كان دائما الفوز بلقب ملكة جمال العالم.

وأشارت ويليمشتاين في منشور على حسابها في "إنستغرام"، إلى أنها فكرت في قرارها لعدة أشهر، وواصلت تأخير اتخاذ قرار التطعيم لحين اتصال منظمي مسابقة ملكة جمال العالم بها.
 
وأوضحت أنها اتخذت القرار بالرفض، عندما طلب منها المنظمون تحديد موعد للتطعيم.

واعتبرت ويليمشتاين أنه رغم ضياع فرصة تحقيق حلمها، فإنها لا تشعر بالندم على قرارها، لافتة إلى أن "أبوابا أخرى وفرصا ستفتح أمامها".

ووفق الإجراءات الصحية المتبعة في بورتوريكو، ينبغي أن يكون حضور الفعاليات التي تنظم بسعتها القصوى، مطعمين ضد فيروس كورونا، وإلا فإنه سيتم خفض السعة إلى النصف.
المصدر: سكاي نيوز
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