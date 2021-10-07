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اغتصبها وقتلها ثم شارك في جهود البحث عنها!

Lebanon 24
07-10-2021 | 04:00
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حكم على مزارع في ولاية أركنساس الأميركية بالسجن مدى الحياة، بعدما أقر بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل الممرضة سيدني ساذرلاند.

 

وقام المزارع الذي يدعى كويك لويلن (29 عاما) بإلغاء اعترافه بالبراءة أثناء مثوله أمام محكمة الجمعة، وذلك بعد اتفاق مع المدعين لتجنب عقوبة الإعدام، كما رفض الادعاء تهم "الاختطاف والإساءة" للجثة.

 

واختفت ساذرلاند (25 عاما) في أغسطس 2020، أثناء الركض في شارع بمقاطعة جاكسون 41، بالقرب من نيوبورت، أركنساس، عندما تعرضت للهجوم، وفقا لـ"فوكس نيوز".

 

وأخبر لويلن السلطات أنه صدمها بشاحنته دون أن يرى بسبب الغبار الناتج عن الطريق المرصوف بالحصى، وبعد أن صدمها اعتقد أنها ماتت، قبل أن يقوم بنقل جثتها إلى "حقل أرز" حيث حفر حفرة وخلع ملابسها واغتصبها.

 

وبعد اختفائها، انضم لويلن إلى متطوعين يبحثون عن ساذرلاند، وأصبح عضوا في مجموعة فيسبوك مخصصة للعثور عليها.

 

وتم العثور على جثتها بعد يومين من اختفائها، في حفرة صغيرة تشبه القبر، وليست بعيدة عن منزل لويلن.

 

وتم القبض عليه بعد أيام قليلة، وقال باعترافاته الخطية إنه دهسها بشاحنته، ثم اغتصبها ودفن جثتها.

 

وقالت سلطات إنفاذ القانون في الولاية، إنهما يعرفان بعضهما سابقا، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

 

المصدر: الحرة
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