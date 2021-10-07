منوعات

دعوى قضائية بحق "بصارة"... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-10-2021 | 10:00
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رفع رجل أمريكي دعوى قضائية على "عرافة"، ادعت أنه "يمكنها إزالة لعنة وضعت على زواجه، وضعتها ساحرة استأجرتها صديقته السابقة".

في حين أن ريستريبو رفع الدعوى بعد أن "أعطى العرافة 1000 دولار في البداية، ولكن ذلك لم يساعد بأي شكل من الأشكال في تحسين زواجه"، وهو الآن يقاضي العرافة بتهمة "الاحتيال" ويطالب بتعويض قدره 25 ألف دولار.

وأشار ماورو ريستريبو إلى أنه "بحث عن صوفيا آدامز، التي وصفت نفسها بأنها "أخصائية الحب النفسي" ، للمساعدة في تحسين وضعه خلال فترة السخط".

(فرانس برس)
المصدر: أ ف ب، فرانس برس، رويترز
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