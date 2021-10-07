سليط اللسان او متردد وثرثار.. اعرف العيب الموجود في شخصيتك من خلال برجك

يمكنك التعرف على العيب الموجود في شخصيتك، من خلال التعرف على السمات المرتبطة ببرجك الفلكي، فربما يسهل الأمر عليك الكثير من البحث والتفكير. وفي هذا التقرير اليكم هذه العيوب الموجودة في كل برج من الأبراج الفلكية.

الحمل: الصوت العالي

من أكثر العيوب الموجودة في مولود برج الحمل هو التحدث بصوت مرتفع للغاية.



الثور: صح دائما

يعتقد مولود برج الثور أنه على صواب دائما، ولا يرتكب أي أخطاء.



الجوزاء: يتحدث كثيراً

مولود برج الجوزاء من الشخصيات الثرثارة للغاية، لا يدع الآخرين يتكلمون في وجوده.



السرطان: ملوك المبالغة

مواليد برج السرطان هم ملوك المبالغة في ردود أفعالهم.



الأسد: يريد الربح دوما

مواليد برج الأسد من الشخصيات التي لا تتنازل عن المكسب أبدا، يريد الفوز دائما.



العذراء: الانتقاد

لا يتوقف مولود برج العذراء عن انتقاد كل شيء وذلك بسبب ميله الدائم لتحليل كل الأمور من حوله. يعتقد مولود برج الثور أنه على صواب دائما، ولا يرتكب أي أخطاء.مولود برج الجوزاء من الشخصيات الثرثارة للغاية، لا يدع الآخرين يتكلمون في وجوده.مواليد برج السرطان هم ملوك المبالغة في ردود أفعالهم.مواليد برج الأسد من الشخصيات التي لا تتنازل عن المكسب أبدا، يريد الفوز دائما.لا يتوقف مولود برج العذراء عن انتقاد كل شيء وذلك بسبب ميله الدائم لتحليل كل الأمور من حوله.

الميزان: التردد

من أكثر عيوب مواليد برج الميزان والتي تشكل خطر عليه في حياته هو التردد وعدم قدرته على أخذ موقف حاسم في حياته.



العقرب: لا يثق بأحد

مواليد برج العقرب يفتقدون الثقة فيمن حولهم، ومن الصعب أن يمنحوا ثقتهم لأي شخص.



القوس: سليط اللسان

مولود برج القوس صريح جدا إلى حد أنه يكون سليط اللسان في كثير من الأحيان.



الجدي: التنمر

من أكثر عيوب مواليد برج الجدي هو لدغات السخرية التي يصوبها تجاه من حوله، لذلك فهو شخص متنمر في كثير من الأحيان.



الدلو: البرود

مولود برج الدلو من الشخصيات الهادئة جدا، وهو ما يجعلهم دائما متهمين بالبرود في التعامل مع المواقف، فهم شخصيات متأنية ولا تتخلى عن هدوئها بأي حال.

الحوت: ينام كثيراً

مولود برج الحوت يعشق النوم، فقد ينام ساعات طويلة إذا لم يوقظه أحد، بالإضافة إلى قدرته على النوم في أي مكان.