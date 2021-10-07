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منوعات
خنق طفلته الرضيعة حتى الموت.. والنيابة تتحرى صحته العقلية
Lebanon 24
07-10-2021
|
16:00
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أقدم رجل من مدينة القناطر المصرية في مصر، على خنق طفلته الرضيعة التي لا تتعدى من العمر 5 أشهر، حتى الموت وذلك بحجة عدم توقفها عن البكاء.
وبحسب التحقيقات فقد تبين أن الرجل الذي يعمل بائعا متجولا أصيب يومها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية القائمة بينه وبين زوجته، وعلى أثرها قرر التخلص من طفلته الرضيعة، وخنقها وكتم أنفاسها إلى أن فارقت الحياة، ومن ثم ألقاها في مقلب القمامة بالقرب من منزله بمدينة القناطر، ليتخلص من بكائها المستمر بعد أن تركت زوجته المنزل منذ شهر.
وأمرت نيابة مركز القناطر الخيرية بحبس الرجل 4 أيام، وطلبت نيابة القناطر الخيرية تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد مناظرة الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وعرض المتهم على لجنة من الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية بعد ادعائه الإصابة بمرض نفسي تسبب في الجريمة.
وبموجب نص قانون العقوبات المصري فإن "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد".
المصدر:
روسيا اليوم
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