من هو التنزاني عبد الرزاق غرنة الفائز بجائرة نوبل للأدب؟

أعلنت الأكاديمية السويدية لجوائز نوبل، اليوم الخميس، هوية الفائز بجائزة نوبل للآداب للعام 2021، حيث منحت الجائزة للروائي التنزاني عبد الرزاق غرنة.وقالت الأكاديمية السويدية في إعلانها عن الفائز بالجائزة لعام 2021، إن عبد الرزاق غرنة فاز بالجائزة "لاقتحامه تأثيرات الاستعمار بصورة لا هوادة فيها وبشكل عميق وسبر غور مصائر اللاجئين".وتشمل روايات عبد الرازق "الفردوس" (بارادايس)، التي تدور أحداثها في شرق إفريقيا المستعمرة خلال الحرب العالمية الأولى وتم ترشيحها لجائزة بوكر للرواية، وكذلك رواية "الهجران" (ديزيرشن).وكان غرنة غادر أفريقيا كلاجئ في الستينيات من القرن الماضي، وسط اضطهاد المواطنين من أصل عربي في زنجبار، حيث نشأ عندما أدى التحرر السلمي من الحكم الاستعماري البريطاني إلى ثورة.

لم يتمكن من العودة إلى زنجبار إلا في عام 1984، مما سمح له برؤية والده قبل وقت قصير من وفاته.يشار إلى أن غرنة حاضر خلال الفترة بين عامي 1980 و1982، في جامعة بايرو كانو في نيجيريا، قبل أن ينتقل إلى جامعة كنت، حيث حصل على درجة الدكتوراه في عام 1982.وغرنة حاليا هو أستاذ ومدير الدراسات العليا في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كنت.ويتركز اهتمامه الكتابة على مرحلة ما بعد الاستعمار والخطابات المرتبطة بالاستعمار، خاصة فيما يتعلق بأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والهند.من رواياته الأخرى "ذاكرة المغادرة" و"طريق الحج" و"دوتي" و"الإعجاب بالصمت" و"عن طريق البحر و"الحياة بعد الموت" التي صدرت عام 2020، بالإضافة إلى مجموعة قصص قصيرة بعنوان "عاشت أمي في مزرعة في إفريقيا"، وصدرت في عام 2006.يذكر أنه سبق أن فاز بالجائزة روائيون مثل إرنست همنغواي وغابرييل غارسيا ماركيز وتوني موريسون ونجيب محفوظ وشعراء مثل بابلو نيرودا وجوزيف برودسكي ورابيندرانات طاغور ومؤلفون مسرحيون مثل هارولد بينتر ويوجين أونيل.غير أن كتابًا آخرين فازوا بالجائزة عن مجمل أعمالهم التي تتضمن قصصًا قصيرة أو كتابات في التاريخ والمقالات والسير أو الصحافة، مثل وينستون تشرشل الذي فاز عن مذكراته، وبرتراند راسل عن فلسفته وبوب ديلان عن مؤلفاته من الأغاني.