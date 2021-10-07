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طائرة ملياردير ترتطم ببناء وتقتله مع أسرته (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2021 | 11:57
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سجلت عدسة كاميرا لحظات مؤسفة لارتطام طائرة خاصة لملياردير ببناء في ضواحي مدينة ميلانو، ما أسفر عن مقتله مع عائلته وجميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 8 أشخاص.

وتظهر اللقطات الصورة، التي التقطتها على ما يبدو سيارة ثبت فيها كاميرا لتسجيل حركة الطريق، الطائرة وهي تهبط بشكل شبه عمودي نحو بناء قيل إنه مهجور في ضواحي ميلانو.

وتحولت الطائرة من نوع (Pilatus PC-12) إلى ما يشبه كتلة نارية مشتعلة داخل البناء لتشتعل النيران بكامل البناء وتخرج أعمدة الدخان بشكل كثيف، قبل وصول فرق الإنقاذ والإطفاء.
 
 
وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، أقلعت الطائرة من مطار ليناتي في ميلانو وبعد وقت قصير في الواحدة ظهرًا توجهت إلى أولبيا في شمال جزيرة سردينيا الإيطالية لتتحطم بعد 11 دقيقة فقط في سان دوناتو ميلانيز.
 
 
 
وقُتل الملياردير الشهير بيتريسكو وزوجته وابنه في الحادث، إلى جانب رجل الأعمال الإيطالي فيليبو ناسيمبيني البالغ من العمر 32 عامًا وزوجته وطفلهما رافائيل الذي عمد صباح يوم الحادث، الأحد الماضي.
المصدر: سبوتنيك

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