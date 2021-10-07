إثر خلاف شخصي... ألقى قنبلة يدوية وجرح 8 أشخاص

ألقى (محمد . ب) قنبلة يدوية في دمشق ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح حسبما أعلنت وزارة الداخلية السورية.وأوضحت الوزارة أن محمد ألقى القنبلة في حي الدحاديل بدمشق إثر خلافات مع (محمد . غ)، ما أدى إلى إصابة الثمانية الذين كانوا في المكان.وأضافت الوزارة أن المصابين أسعفوا إلى مستشفى دمشق الوطني، بينما لاذ ملقي القنبلة بالفرار إلى جهة مجهولة.وأشارت إلى أن عدة دوريات من قسم الشرطة توجهت إلى المكان، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على الفاعل.