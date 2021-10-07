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فاجعة: أراد أن يدخل المصعد فكان فارغاً ولقي حتفه (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2021 | 12:05
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كشفت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث عند دخول مصفف الشعر المصعد وسقوطه بسبب عدم وجود المصعد ما تسبب بوفاته
 
شهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال مصر، حادثاً مروعاً، حيث لقي مصفف شعر شهير مصرعه إثر سقوطه في بئر مصعد. وكشفت كاميرات مراقبة لحظة وقوع الحادث، حيث تبين أن مصفف الشعر الشاب ميلاد رزق البالغ من العمر 35 عاماً، كان قد انتهى لتوه من عمله في شقة بالطابق الأخير في بناية سكنية بشارع الدروس بمدينة فاقوس، وعند دخوله المصعد سقط بسبب عدم وجوده.
 
وفور وقوع الحادث سارع السكان لموقع سقوط المصفف ليجدوه جثة هامدة، حيث سقط من ارتفاع يتجاوز 20 متراً. وأثار الحادث غضباً كبيراً على مواقع التواصل، حيث طالب المغردون بضرورة محاسبة شركة الصيانة والشركة المصنعة، كما طالبوا بالتحقيق مع ملاك البناية بتهمة الإهمال في متابعة صيانة وأمان المصعد.
 
ودعا المغردون إلى التحقيق مع السكان والملاك حول سبب عدم وجود إنارة أمام باب المصعد، حيث كشف الفيديو استخدام القتيل لهاتفه المحمول في الإضاءة.
 
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