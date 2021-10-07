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زلزال عنيف يهز الأستديو بمن فيه والمذيع يقرأ النشرة "بدم بارد" (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2021 | 14:30
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فوجئ مقدمو النشرة الإخبارية في اليابان أثناء البث المباشر بحدوث زلزال خلال تقديمهم النشرة الإخبارية، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر الشديد خلال تقديم نشرة الأخبار.

وتظهر المشاهد التي صوّرها أحد العاملين في الاستديو حالة التوتر الكبير التي حدثت أثناء البث المباشر، لكن المميز هو استمرار المذيع بتقديم تفاصيل النشرة، بدم بارد، بعكس باقي زملائه الذين بدت عليهم حالة التوتر.
 
 
 
بدورها، أفادت قناة "إن إتش كيه" بخروج قطار عن مساره، اليوم الخميس، إثر سلسلة زلازل قوية ضربت اليابان.

وتوقف القطار فجأة أثناء الاهتزازات الأرضية، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بعد خروج العربة الأولى في القطار عن مسارها.
وأشارت تقارير إعلامية إلى مقتل شخص واحد في العاصمة اليابانية، وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 250 منزلًا في بعض المناطق.

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