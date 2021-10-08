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فيديو متداول لـ"احتراق سيارة" رسام كاريكاتور النبي محمد.. ما صحته؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 02:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يظهر احتراق السيارة التي قضى فيها رسام الكاريكاتور السويدي لارس فيلكس، صاحب أحد الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. 

وصحيح أن حادثا مروعا أودى بحياة هذا الرسام قبل أيام مع اثنين من مرافقيه، لكن الفيديو المتداول لا علاقة له بذلك بل هو يصور حادثا وقع في روسيا قبل سنوات.
ويظهر في الفيديو المتداول عدد من الأشخاص يحاولون إطفاء سيارات اشتعلت فيها النيران، ويُسمع صوت صراخ.

وجاء في التعليقات المرافقة للفيديو "صراخ الرسام السويدي..الله المنتقم لرسوله"، في ما يوحي بأن الفيديو يصور مصرع الرسام السويدي الذي قضى قبل أيام في حادث سير في السويد.
 
 
 
 
 
وبحسب ما أعلنت الشرطة، انتقلت سيارة لاسن ومرافقيه إلى الجانب الآخر من الطريق، أي في الاتجاه المعاكس، وذلك لسبب يفترض أن يكشفه التحقيق، ومن الممكن أن يكون انفجار إطار.

وكان لارس فيلكس يعيش تحت حماية الشرطة منذ نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد عام 2005، وهو نجا من محاولة قتل عام 2015. لكن السلطات قالت إنه لا يوجد أي مؤشر على أن حادث السير مدبر.
 
 

  
حقيقة الفيديو
لكن المشاهد في الفيديو المتداول مختلفة عن تلك التي وزعتها وكالات الأنباء بعد وقوع الحادث، كما أن الأشخاص الظاهرين فيه يتحدثون الروسية وليس اللغة السويدية، وذلك بحسب ما توصلت إليه خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس".
 
 إثر ذلك، أرشد التفتيش عن الفيديو على محركات البحث، بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أنه منشور على مواقع ووسائل إعلام روسية منذ سنوات، وتحديدا عام 2014.

وبحسب التوضيحات المرفقة بالفيديو وما نشرته مواقع روسية، وقع هذا الحادث في 21 سبتمبر من العام 2014 في روسيا، وأسفر عن مقتل الرجل الذي كان في السيارة الأولى الظاهرة في المقطع.
 

 
 
 
 
المصدر: الحرة
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