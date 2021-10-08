عبد الرزاق غرنة.. هكذا وصل إلى جائزة نوبل للآداب

مع إعلان اسم التنزاني عبد الرزاق غرنة، الفائز بنوبل للآداب لهذا العام، تهافت الجميع بالسؤال عن تاريخ الرجل صاحب البشرة السمراء وإنتاجه الأدبي، بعدما أصبح خامس إفريقي، يحصل على الجائزة الأهم عالميًا.
ومن يعرف الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي، يقترب كثيرًا من فهم إبداع الكاتب التنزاني عبد الرزاق غرنة، فكلا الكاتبين استعرض تأثير الاستعمار الغربي على القارة السمراء، الفارق الكبير بين الرجلين، هو أن أتشيبي ذائع الصيت، لم يفز بجائزة نوبل، في المقابل فعلها غرنة، واقتنص الجائزة.
لم يكن أدب غرنة معروفًا على نطاق واسع، قبل إعلان فوزه بنوبل، خاصة في منطقتنا العربية، وهو ما أكدته تصريحات محررته ألكسندرا برينغل، إذ قالت لوسائل الإعلام "إن فوز غرنة كان "الأكثر استحقاقًا" لكاتب لم يحصل من قبل على تقدير مستحق لأعماله".
موقع "سكاي نيوز عربية" تتبع رحلة عبد الرزاق غرنة، التي قادته رغم كل العثرات إلى الوصول إلى منصة التتويج بنوبل
الخروج من زنجبار
في عام 1948 ولد عبد الرزاق غرنة في زنجبار التي أصبحت الآن جزءًا من تنزانيا، وتفتحت عينا الفتى الصغير على الحياة وسط عالم جديد يتشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث استقلت زنجبار عن بريطانيا عام 1963، ثم غمرت البلاد ثورة عارمة، لحق بها انقلاب عام 1964.
بعد الانقلاب، تعرض سكان زنجبار من أصل عربي لاضطهاد واسع، اضطر غرنة على إثره الهروب إلى المملكة المتحدة وهو في عمر الثامنة عشر، وعاش كلاجئ بعيدًا عن موطنه، ورغم أن اللغة السواحيلية هي لغته الأم، إلا أنه آثر أن يبدأ مشواره الأدبي وهو في عمر 21 عامًا بالكتابة باللغة الإنجليزية،
كانت الرواية الأولى التي نشرها غرنة في عام 1987، هي "ذاكرة المغادرة"، من بين 10 روايات وعدد من القصص القصيرة، التي هي مجمل إنتاج الرجل، وكان آخرها رواية "الحياة بعد الموت"، التي صدرت عام 2020.
إلى جانب عمله الإبداعي، لغرنة رحلة أكاديمية بدأها عام 1980 من عام 1980 حتى عام 1982، عندما حاضر في جامعة بايرو كانو بنيجيريا، ثم انتقل إلى جامعة كنت، وحصل منها على درجة الدكتوراه، وظل يعمل حتى وقت قريب بالجامعة، قبل التقاعد، أستاذًا اللغة الإنجليزية وآدابها ما بعد الاستعمار.