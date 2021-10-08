السعودية تكافح "عمليات تجميل الإبل"

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها. pic.twitter.com/P5FbGwgB6H — الأمن العام (@security_gov) October 7, 2021

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، إنه تم تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية بهدف زيادة قيمتها عند البيع.



وأكد المتحدث أنه تم ضبط بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى عملية التوقيف تمت بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها.



وفي يونيو الماضي، حذر رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، عبر حسابه في تويتر، أن بلاده ستطرد بشكل نهائي أي وافد يثبت تورطه بعمليات التجميل، التي تخضع لها الإبل لتفوز بجوائز مسابقات المزايين الكبيرة.