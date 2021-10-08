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السعودية تكافح "عمليات تجميل الإبل"

Lebanon 24
08-10-2021 | 08:00
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تمكنت السلطات السعودية، من القبض على شخص امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها، وذلك بحسب ما أعلن حساب الأمن العام في تويتر، مساء الخميس.
 
كما أهاب نادي الإبل، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات وتسجيل بيانات دالة كرقم لوحة المركبة، أو موقع المزرعة، وتوثيق الحالة بالفيديو.

وشدد النادي على أن محاربة العبث بأنواع الإبل ومراقبة من يمتهن هذه المهنة أو يبيع أدواتها هو انطلاقا من الدين الإسلامي والقيم الأصيلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: الحرة
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