السعودية تكافح "عمليات تجميل الإبل"

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها. pic.twitter.com/P5FbGwgB6H
— الأمن العام (@security_gov) October 7, 2021
شرطة المنطقة الشرقية: القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها. pic.twitter.com/P5FbGwgB6H
أي شخص غير سعودي يساعد في عبث الإبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سوف يرحل من المملكة العربية السعودية ويوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.
قد أعذر من أنذر 🇸🇦 https://t.co/H0m1FexnEn
— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) June 6, 2021
أي شخص غير سعودي يساعد في عبث الإبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سوف يرحل من المملكة العربية السعودية ويوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.
قد أعذر من أنذر 🇸🇦 https://t.co/H0m1FexnEn