هذه الأبراج تأثيرها الساحر أشبه بالتنويم المغناطيسي.. ماذا عنكم؟

غالباً ما نلتقي بأشخاص يملكون الحضور والكاريزما والحضور الساحر وبطبيعة الحال نجد أنفسنا ننجذب إليهم وإلى شخصياتهم. ولكن في الواقع هناك فئة تتفوق عليهم وهم يملكون سحراً فريداً من نوعه ومميز لدرجة أننا نشعر وكأنه تم تنويمنا مغناطيساً. فمن هم اصحاب هذه الصفات بحسب الابراج؟.العقرب يملك شخصية آسرة وساحرة فهو يملك ما يميزه عن غيره والتي تجعلنا لا يمكننا سوى الإنبهار به وبحضوره. ربما السحر هذا يرتبط بواقع انه برج غامض، أو لعله يرتبط بكونه حسي للغاية، أو ربما لأنه يملك الكثير من المشاعر التي يحاول أن يخفيها طوال الوقت. لا مجال لمعرفة السبب الذي يجعل حضور العقرب مؤثر بهذا الشكل الخرافي ولكن ما هو مؤكد هو انه يستحيل معرفة ما الذي يدور في خلده أو ما الذي سيقدم عليه وهذا ما يجعل السحر يستمر.العقرب بشكل عام حزمة متكاملة، فهو يملك الوسامة، الذكاء والحسية والسحر.. وكل هذه الأمور مجتمعة تجعله يملك شخصية مغناطيسية تبهر كل من يلتقي به.الأسد يحب أن يكون محط إهتمام الجميع ولهذا السبب البرج هذا يولد مع القدرة على سحر الآخرين. الأسد يمكنه أن يحصل على إهتمام الاخرين بسهولة تامة ولكنه أيضاً يملك القدرة على المحافظة على إهتمام الاخرين به.هو قائد بالفطرة، ومؤدٍ ونجم في كل مكان يتواجد فيه. الاخرين ينجذبون الى شخصية الأسد بشكل تلقائي كما أنهم يثقون به. هناك الكثير من الطاقة والحماسة في شخصية الأسد وهذا ما يضاعف السحر والجاذبية، وهو كما العقرب، لا يمكن معرفة السبب الذي يجعله يتميز عن غيره بهذا الشكل، فهل هي الثقة بالنفس أم الكاريزما أم حس القيادة أم كل هذه العوامل مجتمعة؟الثور هو ذلك الشخص الذي يلفت إنتباهكم من بين مئات الأشخاص. هناك شيء ما يجعلكم تنجذبون إليه.. فحضوره طاغٍ لدرجة أنه يبرز، حتى من دون أن يحاول، وسط الحشود.البرج هذا لا يقوم بأي شيء من شأنه أن يجذب النظر اليه بشكل متعمد، بل على العكس تماماً هو وفي كل المناسبات يحاول أن يكون في الخلفية حيث لا يلاحظه أحد ولكنه بطبيعة الحال سيفشل في مسعاه ذلك لان كما قلنا حضوره طاغٍ بشكل كبير. الثور يمكنه سحر الجميع بسهولة تامة حين يتحدث، فهو لا يحتاج لقول الكثير، وذلك لان كل ما يقوله يكون في غاية الذكاء و«الأناقة» والجاذبية. الثور من الشخصيات التي لا يمكن نسيانها بسهولة، فهو يترك إنطباعاً وتأثيراً لا يزول حتى بعد رحيله.الدلو لا يشبه أي برج آخر، وفرادته تلك هي التي تجعله ساحراً بشكل يفوق الوصف. هو ذلك الشخص الذي يملك الذكاء الحاد، الإبداع الذي لا حدود له والقدرة على مصادقة الجميع، ومع ذلك هو لا يشبه أي شخص تعرفونه. في الواقع حتى الذين ينتمون الى برج الدلو لا يشبهون بعضهم البعض، فكل واحد منهم حالة فريدة من نوعها. الدلو مختلف في كل شيء وهذا ما يجعله يبرز من دون أن يحاول، وبما انه ذكي ويملك الكثير من الامور المثيرة للإهتمام فهو يسحر الاخر بوجوده وبثقافته وحديثه. والغريب مع الدلو هو أن البرج هذا لا يعرف «قيمة» ما يملكه ما يجعله يتصرف بشكل «طبيعي» وأحياناً بتردد وخجل وهذا ما يجعل السحر يصبح في ذروته.ما الذي سيقوم به الحمل تالياً؟ لا أحد يعرف.. الكل يجد نفسه يتساءل عن الخطوة التالية التي سيقدم عليها الحمل فهو في حالة دائمة من التجدد. البرج هذا ناري بشخصية مثيرة جداً للإهتمام، وبما انه لا يخاف من المخاطرة فهو وبشكل دائم يقدم على أفعال تسحر الجميع.الحمل يجعل الحياة تبدو منعشة، ولهذا السبب الكل ينبهر بحضوره، فهو يجعل الاخرين يرون العالم من منظور مختلف، حماسي ومتهور الى حد ما. الحمل متفائل، ومرح وهو يملك ذلك التأثير الذي يشجع الاخرين على الخروج من دائرة الراحة الخاصة بهم والإستمتاع بما تقدمه الحياة لهم.