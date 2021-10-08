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منوعات
تدهورت حالتها ولم تستطع المشي... فتاة كادت أن تموت بسبب سروالها
Lebanon 24
08-10-2021
|
11:00
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن حادثة كانت ستودي بحياة شابة أميركية، وذلك بسبب السروال الذي ارتده لساعات طويلة دون خلعه.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية القصة بأكملها من خلال تقرير صحفي حيث قامت مواطنة أميركية مقيمة في ولاية كارولينا الشمالية يبلغ عمرها 25 سنة بشراء سروال بسعر مغر من إحدى المحلات ولكنه اتضح أنه كان صغير الحجم نوعا ما، لكن الفتاة أصرت على لبسه نظرا لإعجابها الكامل بطرازه.
وارتدت الفتاة السروال خلال رحلتها مع أصدقائها، لكن بعد 8 ساعات شعرت بالألم وذلك جراء ما سببه السروال الضيق لأردافها حتى أجبرت على الذهاب إلى المستشفى وتوضح أن الجروح بليغة.
وقام الطبيب المناوب بوصف المضادات الحيوية لفتاة، لكن حالتها تدهورت بشكل حاد، حيث كان من الصعب عليها التنفس ولم تستطع المشي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الفحوصات كشفت إصابتها بالصدمة الإنتانية (وهي حالة تهدد الحياة بسبب ابتلاع كميات كبيرة من السموم البكتيرية في مجرى الدم)، بالإضافة إلى تعفن الدم".
وأضافت: "ما استدعى إدخالها إلى وحدة العناية المركزة حيث أمضت أربعة أيام وقيام الأطباء بإجراء عملية جراحية للفتاة لإزالة الأنسجة الميتة، لكنهم في النهاية من استغنوا عنها".
وبعد مضي 3 أيام عادت إلى المنزل وزال الألم تدريجيا بعد شهر كامل.
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