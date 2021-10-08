طبيب يشوّه وجه حبيبته السابقة "ريم" بالأسيد انتقاماً.. وفيديو يرصد تحركاته بعدما تنكر بزي إمرأة

أقدم الطبيب ميلاد رؤوف على تشويه وجه زميلته في الدراسة وحبيبته السابقة ريم علاوي، بعد 6 أسابيع على قطعها علاقتها به وانتقالها للإقامة في مدينة أخرى على بُعد 190 كيلومتراً.وفي التفاصيل، انتحل الجاني (25 عاماً) شخصية امرأة متنكراً بملابس نسائية وشعر مستعار، وتوّجه من مدينة كارديف في ويلز في بريطانيا، إلى مدينة برايتون حيث تقيم ضحيته طبيبة التخدير مع صديقات لها.وادّعى رؤوف أنّه يوصل رسالة الى علاوي، وحين باشرت بقراءتها، رشّ وجهها بمادة حمض الكبريتيك، ما أفقدها بصر عينها اليمنى، وأصابها بحروق في الوجه والعنق والذراعين والصدر، وأدى إلى خضوعها إلى 5 عمليات جراحية حتى الآن.