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منوعات
طبيب نسائي سرق عيادة زميله بهذه الطريقة
Lebanon 24
08-10-2021
|
12:43
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ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا المصرية، الخميس، القبض على طبيب نساء بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة عيادة طبيب نساء آخر، بمركز نجع حمادي.
وكان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي في شهر تموز الماضي بورود بلاغ رقم 12401 لسنة 2021 جنح نجع حمادي من الطبيب "عماد. ل" بسرقة عيادته الخاصة الكائنة أمام مركز شرطة نجع حمادي.
وبالفحص من قبل المختصين بمديرية أمن قنا، تبين أنه وجد بالعيادة كسر في باب حديدي وآخر خشبي، وسرقة جهاز السونار ومشتملاته والذي تبلغ قيمته قرابه المليون جنيه.
وتوصلت التحريات، بعد عملية بحث استمرت لمدة شهرين، وتفريغ كاميرات المراقبة، إلى وجود بعض من المسروقات، داخل مستشفى خاص يديره طبيب من نفس التخصص في نجع حمادي.
وجرى القبض على المتهم، أثناء محاولته استقلال القطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
المصدر: روسيا اليوم
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