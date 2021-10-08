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بعد أن تحرش بها على الطريق...هذا ما قام به

Lebanon 24
08-10-2021 | 12:53
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كشفت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع في مصر عن جريمة في مدينة الفيوم، حيث قام شاب بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالضرب.
 
وتلقت قوات الأمن بلاغًا يفيد بحضور فتاة إلى القسم وتحرير محضر ضد شاب مجهول الهوية تحرش بها لفظيًّا في شارع أحمد شوقي واعتدى عليها بالضرب بعدما عنفته على معاكسته، مطالبة بتفريغ الكاميرات المتواجدة بالمنطقة وتحديد هويته والقبض عليه.

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وجرى تفريغ الكاميرات المتواجدة بالمحال التجارية، كما جرى تحديد هوية الشاب المتحرش بالفتاة والمعتدي عليها بالضرب.

وتمكنت حملة أمنية من قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط الشاب المتحرش، ومواجهته بالفيديو الذي تم توثيقه بالكاميرات المتواجدة بالمنطقة، والتي ظهر فيها وهو يتحرش بالفتاة ثم يعتدي عليها بالضرب بعدما تصدت له.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما جرى إرسال الفيديو الذي يوثق الواقعة إلى النيابة للإطلاع عليه.
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