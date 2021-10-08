سقوط "السفير المزيف" في مصر... ما القصة؟

نجحت السلطات المصرية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لانتحاله صفة مسؤول دبلوماسي بعد 6 أعوام من ارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين.وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية) بانتحال صفة سفير.وقام الموقوف بممارسة نشاط إجرامي متخصص في انتحال صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول، واستغل تلك الصفة في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم "خلافًا للحقيقة".وإمعانًا في الغش والتدليس على ضحاياه، قام بتدشين متحف بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، لعرض تماثيل مقلدة شبيهة للتماثيل الفرعونية واستغلال ذلك في دعوة مواطني الدولة الأجنبية المشار إليها لزيارة المتحف بمقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلًا عن قيامه بتزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.