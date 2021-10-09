في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)

أصبح مطعم "تشاوبرايا أنتيك" في نونثابوري قرب العاصمة التايلاندية بانكوك نقطة جذب للعديد من السياح وذلك بعد أن غمرته المياه بارتفاع منسوبها في نهر محلي نتيجة الأمطار.

