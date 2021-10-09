منوعات

في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)

Lebanon 24
09-10-2021 | 02:00
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أصبح مطعم "تشاوبرايا أنتيك" في نونثابوري قرب العاصمة التايلاندية بانكوك نقطة جذب للعديد من السياح وذلك بعد أن غمرته المياه بارتفاع منسوبها في نهر محلي نتيجة الأمطار.
المصدر: روسيا اليوم
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