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منوعات
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
Lebanon 24
09-10-2021
|
02:00
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أصبح مطعم "تشاوبرايا أنتيك" في نونثابوري قرب العاصمة التايلاندية بانكوك نقطة جذب للعديد من السياح وذلك بعد أن غمرته المياه بارتفاع منسوبها في نهر محلي نتيجة الأمطار.
المصدر: روسيا اليوم
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