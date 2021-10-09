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منوعات
مواد مشعة في الفطر!
Lebanon 24
09-10-2021
|
05:00
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أعلنت سلطات ألمانيا رصدها مستويات من المواد المشعة في الفطر أعلى من العادي بسبب كارثة محطة تشيرنوبل النووية السوفيتية عام 1986، مشيرة مع ذلك إلى أنها لا تمثل خطرا على السكان.
وأشارت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك والأمن الغذائي في ألمانيا إلى أنها قامت بتحليل العينات من الفطر الموجودة في الغابات من كافة أنحاء ألمانيا، والتي تم جمعها خلال الفترة بين 2015 و2021.
وتم العثور على مواد مشعة في 70 عينة من أصل الـ 74.
وأوضحت أنها رصدت في العينات من جنوب ألمانيا مستويات مرتفعة من مادة السيزيوم 137 بسبب الكارثة النووية في تشيرنوبل، مشيرة إلى أن نسبة تلويث الفطر لا تزال أكثر من تلويث المنتجات الزراعية.
باحثون يرصدون تفاعلات نووية جديدة في "تابوت" مفاعل تشيرنوبيل ويحذرون من كارثة
وتوقعت أن نسبة العناصر المشعة ستنخفض بوتائر بطيئة.
المصدر: روسيا اليوم
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