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عائلة سقطت بسيارتها من منحدرات جبل!

Lebanon 24
09-10-2021 | 11:00
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تسبب سقوط سيارة من أحد منحدرات جبل صبر في اليمن، بعدد من القتلى والجرحى ضمن عائلة واحدة، وفق ما ذكر موقع "المشهد اليمني".

ونشر "الموقع اليمني" في "تويتر"، صور تظهر موقع الحادث، معلقا: "وفاة امرأتين وإصابة 5 من أسرة واحدة حالة بعضهم حرجة جراء حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من أحد منحدرات جبل صبر".
المصدر: روسيا اليوم
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