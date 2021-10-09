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منوعات
مواليد هذه الابراج هم "ملوك الدراما".. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
09-10-2021
|
08:00
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في الوقت الذي يتمتع فيه البعض بالسهولة في التعامل وتهوين الأمور مهما بدت صعبة، فهناك آخرون يبالغون في رد الفعل وتحويل أي موقف إلى مشاجرة كبيرة، بسبب طبيعتهم التي تميل إلى التهويل الشديد، فهم ملوك الدراما، يجيدون جذب الناس من حولهم بسبب ما يحدثوه من صخب.
ويمكن التعرف على الشخصيات التي تعتبر ملوكا للدراما من خلال التعرف على السمات التي تحكم أبراجهم الفلكية.
برج الحمل
يعتقد مواليد برج الحمل أنه من خلال إنشاء دراما، يمكنهم تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ويتعاملون مع ذلك باعتبارها ميزة وإنجازًا يجيدون تحقيقه.
برج الثور
عندما لا يتمكنوا من الحصول على الأشياء التي يريدونها، يبدأ مواليد برج الثور خلق مشهد درامي، هم يتصرفون بطريقة خاطئة فقط لإخفاء إخفاقاتهم.
برج السرطان
مواليد برج السرطان من المعروفين بالتهويل والتضخيم، حتى يتمكنوا من جعل الآخرين في صفهم، ويقدمون لهم الدعم الكامل.
برج الجدي
مواليد برج الجدي هم محبون للدراما، حتى يتمكنوا من إنجاز عملهم أو جعل الآخرين يوافقون على شروطهم.
برج العقرب
مواليد برج العقرب يخلقون الكثير من الدراما حول الأشياء التي يريدونها في الحياة، ويستطيع برج العقرب إجراء الكثير من الاتصالات التي تساعده على الوصول إلى هدفه.
المصدر: الجميلة
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