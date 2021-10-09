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عروس رفضت ارتداء الكمامة فتركها العريس

Lebanon 24
09-10-2021 | 06:04
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تفاجأ الحاضرون حفل زفاف في الأردن من قيام العريس بتطليق عروسه بعد دقائق من عقد قرانه عليها.

ويرجع السبب في ثورة العريس على عروسه هو رفضها ارتداء الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لأنها ستفسد أحمر الشفاه الخاص بها، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.
 
وحاول موظف المحكمة الشرعية في البداية إخبار العروس أكثر من مرة أن تضع الكمامة، ولكن عندما فشلت محاولاته تدخل العريس وكرر الطلب عليها بالهمس في أذنها، لكن من دون جدوى.
وأمام إصرار العروس على عدم ارتداء الكمامة انفعل العريس وصرخ في وجهها قائلًا لها: "ألا تسمعين"، الأمر الذي استفز العروس ونشبت بينهما مشادة كلامية، ليقرر العريس في النهاية أن يطلق زوجته.

وغادر العريس المحكمة الشرعية وهو في حالة غضب عارم، رغم محاولات المدعوين إصلاح الأمور بينه وبين عروسه.
المصدر: سبوتنيك
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