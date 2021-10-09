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السعودية.. مواطن يوثق جريمة اعتدائه على مسن (فيديو)

Lebanon 24
09-10-2021 | 06:20
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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام بالسعودية من تحديد هوية شخص، ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على شخص مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة.
 
وقالت شرطة الدمام، في بيان صادر عنها إن الشخص الذي ألقي القبض عليه مواطن في العقد الرابع من العمر، ومن أرباب السوابق، مشيرة إلى أنه جرى إيقافة وتم اتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.
 
وقبل أيام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرجل وهو يتحدث بعنف مع رجل مسن، ثم يقوم بالاعتداء عليه بالضرب.
 
 
واستنكر سعوديون ما أقدم عليه الرجل تجاه المسن وطالبوا بتوقيفه ومعاقبته.
المصدر: روسيا اليوم
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