28
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
المطالبة باستبدال عقوبة الإعدام ضد السجينات في هذا البلد
Lebanon 24
09-10-2021
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام نداء إلى الجهات المعنية بلجنة العفو لمنح النساء المحكومات بالإعدام في المغرب العفو واستبدال هذه العقوبة في حقهن بأخرى بديلة.
وقالت الشبكة في بلاغ لها: "لدينا بالمغرب نساء محكومات بالإعدام لا زال بعضهن يقبع بالزنازين، عددهن محدود، والأمل أن يتمتعن بالعفو ويتم استبدال الإعدام بعقوبة بديلة"، رافعة شعار "النساء المحكومات بالإعدام حقيقة غير مرئية".
ووجهت أيضا نداء إلى المحاميات والمحامين وهيئاتهم من أجل أن "يوفروا العناية القصوى والطاقة القانونية الجيدة لفائدة المشتبه فيهم في القضايا الجنائية عامة، وتلك التي قد تنتهي بصدور عقوبة الإعدام، وأن يجعلوا من موضوع التكوين وإعادة التكوين ممرًا مهنيًّا حاسمًا لصقل تجربتهم ورفع كفاءاتهم التي تعد معيار القيمة والمكانة لكل محام وسط هيئته ولدى الرأي العام".
وأكدت الشبكة، أن هؤلاء النساء "يصعب الوقوف عند أوضاعهم بدقة وبتفصيل بسبب التكتم الذي تفرضه الدول على المعلومة والطوق المفروض على الواقع الذي ترزح تحته المحكومات وأبناؤهن وعوائلهن، مما يجعلهن ضحايا غير مرئيين لأحكام الإعدام ولعدالة الانتقام".
وتحدثت الشبكة عن "المسؤولية والمهام الكبيرة والجسيمة التي يضطلع بها المحاميات والمحامون في مجال القضاء وساحات العدالة وقاعات المحاكم دفاعًا عن ضمانات المحاكمة العادلة، خصوصًا عندما تكون هناك قضايا يتوقع أن تصدر فيها أحكام الإعدام"، قائلة: "يتحمل المحامون مسؤولية مصير المتهمين المتابعين المهددين بعقوبة الإعدام مما يفرض عليهم إبراز كفاءاتهم والعناية القصوى بالمسطرة في أبعادها، والتحضير الجيد للتحقيق، والبحث عن الأدلة ومعرفة كيفية استعمالها بذكاء ومهنية أمام القضاء".
وتابعت الشبكة: "لقد تأكد من شهادات بعض المحكومين بالإعدام أن بعض الأخطاء القضائية، والإخلال بالحق في الدفاع، وعدم ضمان قواعد المحاكمة العادلة، وسوء تطبيق القانون، وغياب المحامي، وعدم متابعة أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة كلها بكل الأسف، عوامل تؤثر على مصير المحاكمة وتفضي أحيانا إلى صدور أحكام بالإعدام، وأمام ذلك يتحمل الدفاع نصيبا وافرا من تبعية حكم الإعدام وتنفيذه".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تأثيرها الساحر أشبه بالتنويم المغناطيسي.. ماذا عنكم؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تأثيرها الساحر أشبه بالتنويم المغناطيسي.. ماذا عنكم؟
09:10 | 2021-10-08
08/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. معطيات جديدة عن الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. معطيات جديدة عن الكهرباء والتغذية
11:26 | 2021-10-08
08/10/2021 11:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات هامّة.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
معلومات هامّة.. هذا جديد ملف البنزين
14:00 | 2021-10-08
08/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ صباح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ صباح اليوم في السوق الموازية؟
02:00 | 2021-10-09
09/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2021-10-08
08/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2021-10-09
مواليد هذه الابراج هم "ملوك الدراما".. هل أنت من بينهم؟
06:36 | 2021-10-09
فيديو وثق الاعتداء...سكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة وأضرم النيران بها
06:25 | 2021-10-09
زوجة ثانية سكبت البنزين على الأغطية أثناء نوم زوجها مع عائلته وأطفاله...وأحرقتهم
06:23 | 2021-10-09
حاول إصلاح "الدش" من الطابق السابع...فوقعت الكارثة
06:20 | 2021-10-09
السعودية.. مواطن يوثق جريمة اعتدائه على مسن (فيديو)
06:18 | 2021-10-09
"إشارات مرورية" في المطاعم...من أجل كورونا
فيديو
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
09/10/2021 15:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
09/10/2021 15:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
Lebanon 24
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
09/10/2021 15:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact