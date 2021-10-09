فيديو وثق الاعتداء...سكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة وأضرم النيران بها

أعلنت الشرطة السعودية، السبت، أنها تمكنت من اعتقال مواطن كان قد أضرم النار في سيارة آخر في منطقة جازان في أقصى الجنوب الغربي للمملكة.وأوضح المتحدث باسم شرطة جازان، نايف حكمي، أن السلطات المختصة قد تمكنت من اعتقال مواطن في العقد الرابع من عمره كان قد سكب، أمس الجمعة، مادة قابلة للاشتعال على سيارة أحدهم في محافظة صبيا، وذلك قبل أن يضرم النار فيها ويلوذ بالفرار من الموقع.وكانت كاميرات المراقبة قد قد رصدت الحادثة والتي استطاعت أن تكشف هوية المشتبه ونوع المركبة التي كان يقودها ورقمها مما سهل الوصول إليه.