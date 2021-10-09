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منوعات
فيديو وثق الاعتداء...سكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة وأضرم النيران بها
Lebanon 24
09-10-2021
|
09:00
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أعلنت الشرطة السعودية، السبت، أنها تمكنت من اعتقال مواطن كان قد أضرم النار في سيارة آخر في منطقة جازان في أقصى الجنوب الغربي للمملكة.
وأوضح المتحدث باسم شرطة جازان، نايف حكمي، أن السلطات المختصة قد تمكنت من اعتقال مواطن في العقد الرابع من عمره كان قد سكب، أمس الجمعة، مادة قابلة للاشتعال على سيارة أحدهم في محافظة صبيا، وذلك قبل أن يضرم النار فيها ويلوذ بالفرار من الموقع.
وكانت كاميرات المراقبة قد قد رصدت الحادثة والتي استطاعت أن تكشف هوية المشتبه ونوع المركبة التي كان يقودها ورقمها مما سهل الوصول إليه.
ولفت المتحدث باسم الشرطة إلى أنه قد جرى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معه من دون أن يكشف عن هويته أو دوافعه وراء إقدامه على تلك الفعلة.
المصدر:
الحرة
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