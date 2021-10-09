ما الذي يحتاج اليه كل برج من الأبراج كي يصبح مشهوراً؟

الكل يمكنه أن يصبح مشهوراً إن إمتلك التصميم والحظ والظروف المناسبة. وبما ان لكل برج مجموعة من الخصال الخاصة التي تختلف بشكل أو بآخر عن الابراج الاخرى فإن المجالات التي قد تجعل برجاً ما مشهوراً تختلف عن تلك الخاصة بأبراج أخرى.فما الذي يحتاج اليه كل برج من الابراج كي يصبح مشهوراً؟الحمل من الابراج التي تنمو وتتطور في المجالات التي تتضمن المنافسة كما انه يستمد الطاقة من الاشخاص الذين يحيطون به. كي يصبح الحمل مشهوراً عليه أن يستغل قدرته الطبيعة على خلق الروابط والعلاقات الإجتماعية ونسج العلاقات الصحيحة التي تمكنه من البروز. في الواقع كل ما يحتاج اليه الحمل هو جمهور والشهرة ستكون حاضرة وموجودة لذلك على البرج هذا أن يحرص على حضور مؤتمرات وندوات ومناسبات إجتماعية ضخمة ويحرص على أن الاشخاص المناسبين ما يقوم به من جعل الناس تتجمهر حوله لتستمع لما يقوله أو لترى ما يفعله.الثور يفضل أن يتعلم من خلال القيام بالامور التي تعجبه ومن خلال الإستمتاع بالامور الجميلة في الحياة. وبما انه برج يملك حساً عالياً من الاناقة وذواق بشكل كبير فهو يمكنه أن يكون نجماً في هذا المجال. فهناك الكثير من الذين حققوا شهرة كبيرة بدأت من مواقع التواصل ثم اتسعت ووصلت الى التلفزيون. الثور يمكنه ان يحقق الشهرة في مجال الموضة او في مجال الطعام أو حتى في مجال تعليم الاخرين حول كل ما راق وجميل وفاخر في الحياة.الجوزاء من الابراج التي تحب التواصل مع الاخرين، فهو برج يملك الكثير من الحشرية لمعرفة كل شيء ويملك الحماسة لمشاركة ما يعرفه مع الاخرين وعليه الجوزاء يمكنه لن يحقق شهرة كبيرة في مجال التأليف. يمكن للجوزاء أن يكتب عن اي جزئية يشاء أو عن مجال يشاء وسيحقق شهرة كبيرة وذلك لانه بالاضافة الى كونه يعرف الكثير عن كل شيء فهم يملك موهبة إيصال ما يعرفه بطريقة جذابة للغاية.السرطان من الابراج التي تمارس التعاطف والتماهي مع الاخرين كل يوم كما لو كان الامر وظيفتها، وربما حان الوقت لجعلها كذلك. السرطان حساس للغاية وحدسي وعليه هم يمكنه ان يبرع في مجال البرامج الحوارية أو أن يكتب نصائح للاخرين سواء في مجلة أو صحيفة أو حتى في مدونته الخاصة أو يمكن للسرطان أن ينخرط في مجال الإستماع للاخرين أونلاين وتقديم النصائح لهم وهذه الخدمة تشهد على انتشار واسع منذ مدة وذلك لان الناس تحتاج لمن يستمع اليها والسرطان بارع جداً ليس فقط بالإستماع بل بتقديم نصائح مثالية.الأسد من الابراج التي يصعب نسيانها والتي يستحيل تجاهلها. التواجد في بقعة الضوء لم يشكل مشكلة يوماً للأسد بل على العكس هو يعشق الإهتمام وأن يكون محط إهتمام الجميع. الأسد في الواقع يمكنه ان ينجح وبشكل مبهر في مجال السياسة أو في مجال اخر يتطلب أو في اي مجال قيادي في مجاله.. فإن ترشح الأسد لمنصب ما على مجال ضيق في مجال عمله أو على مجال أوسع ضمن محيطه فإن حصوله على أصوات الاخرين وتأييدهم أسهل بأشواط من حصول الابراج الاخرى عليها، فالكاريزما الخاصة بالأسد ساحرة كما أن شخصيته القوية وثقته بنفسه تجعل الاخرين يؤمنون بأنه يستطيع بالفعل أن يحقق إنجازات ملموسة.العذراء برج خجول، وعليه الشهرة عادة تثير رعب العذراء.. وعليه المجال الذي يناسب العذراء لتحقيق الشهرة هو المجال الذي يضمن له انتشار اسمه ومهاراته ولكنه لا يضع في بقعة الضوء مباشرة. وهذا المجال عادة هو مجال التنظيم، العذراء بارع جداً في التنظيم كما انه يمنح التفاصيل عناية فائقة ومهووس بالمثالية ما يعني أن اي حدث سينظمه سيكون مثالياً. فإن كانت حفلة فستكون الافضل وإن كان مؤتمراً فسيكون الاكثر تنظيماً على الإطلاق.الميزان برج يعيش حياته وهو يحاول خلق التوازن والسلام بين الاخرين.. وعليه المجال الذي سيحقق الشهرة للبرج هذا هو الحديث التحفيزي. بهذه الطريقة سيشجع الميزان الاخرين على أن يكونوا أفضل نسخة ممكنة عن أنفسهم كما انه سيكون يحقق الهدف الذي يسعى إليه وبشكل دائم وهو أن يجعل العالم مكاناً أفضل للجميع. هناك الكثير من الفرص لتحقيق ذلك خصوصاً من خلال مواقع التواصل والمدونات.العقرب برج شجاع وحسي ويملك شخصية شرسة وعليه يمكنه ان يبرع في المجالات الرياضية بشكل كبير.. الإستسلام لا يدخل في قاموس العقرب على الإطلاق وعليه هناك إصرار على النجاح والفوز كما ان توظيف عدائية العقرب في مجال صحي ينفعه على الصعيد الشخصي لانه يجعل ينفس عن عدائيته ضمن قنوات صحيحة وصحية. كما ان هذه العدائية ستنفع العقرب في لانها ستكون الوقود له لتحقيق الفوز.القوس مخلوق إجتماعي كما أنه يملك حس فكاهة فريد من نوعه وحين تضيف الى المعادلة واقع أن البرج هذا مغامر ويملك الكثير من القصص فإن القوس يمكنه أن يكون كوميدي مميز ومختلف بشكل كبير عن غيره. القوس لن يقلق يوماً حول نضوب الافكار لانه يملك ملايين القصص كما انه في حالة دائمة من المغامرة وعليه هو يختبر قصصاً جديدة كل يوم.الجدي برج تقليدي كما ان الموسيقى لها مكانتها الخاصة في حياته. الجدي يمكنه أن ينجح في المجال الموسيقي بشكل كبير سواء قرر ان يكون عازفاً منفرداً أو جزء من فرقة موسيقية. والافضل من كل هذا نجاحه في هذا المجال يعني أنه سيملك جدولاً مرناً ما يمكنه من إمضاء الوقت الذي يريده مع العائلة.. وهذه الجزئية هامة جداً للجدي.الدلو من الابراج التي تحب ان تعمل بمفردها وعليه خلق المحتوى أونلاين هو المجال الذي يمكن للدلو من خلاله تحقيق شهرة كبيرة. هكذا هو يوظف المهارات التي يمكلها ويستفيد من طريقة تفكيره غير المألوف وغير التقليدية لتقديم محتوى يختلف كلياً عن الاخرين كما انه غير ملزم على العمل أو التفاعل مع الاخرين، سواء كان الامر خلق محتوى مصور ونشره على يوتيوب أو مكتوب وإنشاء موقع خاص أو مدونة خاصة الدلو بالتأكيد سيحقق النجاح.الغالبية الساحقة من الذين ينتمون الى برج الحوت يملكون حساً فنياً ومهارات إبداعية.. كل ما على الحوت اكتشاف المجال الذي يبرع فيه أكثر من غيره والذي يشعر بالشغف تجاهه والعمل على تحسين مهاراته، فالحوت قد يكون العبقري الموسيقي التالي أو الرسام الذي لم يشهد له العالم مثيلاً من عشرات السنين أو المصور الذي سيبهر العالم بصوره التي تكاد تنطق. شخصية الحوت اللطيفة ستساعده على خلق قاعدة جماهيرية مخلصة وذلك لانه يجد متعة في التواصل معهم والحديث معهم والإستماع لوجهات نظرهم.