منوعات

بنى بيتا دوارا من أجل زوجته.. حتى لا تمل من تكرار المناظر

Lebanon 24
10-10-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-873241-637694254067671447.jpg
Doc-P-873241-637694254067671447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أراد أن يسعد زوجته التي تمنت أن ترى مشاهد متعددة من البيت تجنبا للملل، فبنى لها بيتا دوّارا يجعلها ترى شروق الشمس في لحظة والمارة العابرين في اللحظة التالية.


وأمام المنزل الجديد الذي شد أنظار الزائرين، قال البوسني فوجينكوسيتش (72 عاما) لرويترز: "كانت كثيرا ما تعيد تجديد بيتنا حبا في التغيير، فقلت: سأبني لك بيتا دوارا تُلفينه كيفما شئتِ".
وفي سهل خصيب بشمال البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره سبعة أمتار صممه كوسيتش بنفسه.

ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضي الزراعية وبين الغابات والنهر.. كل هذا بالسرعة المطلوبة.
 
وقال الزوج: "المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين يكمل الدورة في 22 ثانية في أسرع لفة". ولم ترغب زوجته في التعليق على البيت الجديد.

واستغرق بناء البيت ست سنوات، باستبعاد فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب.
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2021-10-10
10:00 | 2021-10-10
09:56 | 2021-10-10
05:00 | 2021-10-10
04:00 | 2021-10-10
03:00 | 2021-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website