هذه الأبراج تطعن في الظهر.. لا تثقوا بها!

لماذا يقوم بعض الأشخاص بطعن الأخرين في الظهر؟ فهل هناك سبب فعلي خلف قيام بعض الأبراج بطعن غيرها في الظهر أم ان القيام بذلك هو الخطوة الأسهل لهم؟ التعرض للطعن في الظهر غالباً ما يرتبط بالمقربين إلينا، لان الاخرين الذين لا تجمعنا علاقة جيدة بهم لا نتوقع بشكل عام منهم الكثير كما لا نتوقع الإخلاص وعدم القيام بأي تصرفات من شأنها أن تصنف في إطار الخيانة وذلك لان العلاقة التي تجمعنا بهم لا تترك مجالاً واسعاً للتوقعات هذه.

ولكن حين تربطنا علاقة قوية بأشخاص محددين فإن ننتوقع منهم الإخلاص، وعدم القيام بخيانتنا والإقدام على تصرفات مؤذية.

الأبراج التي تطعن في الظهر والتي لا تستحق ثقتنا بها:

الحمل

رغم أن الحمل يمكنه أن يكون من الأصدقاء المخلصين جداً إلا انه في الوقت عينه يميل الى طعن الأصدقاء بالظهر وذلك من أجل المصلحة الخاصة. البرج هذا معتاد على أن يكون الأول في كل شيء وفي كل مرة يجد نفسه في أي موقف كان يجعله في المرتبة الثانية فهو سيقوم بكل ما يتطلبه الأمر من أجل "تصحيح" الخلل.

وبما أنه برج ناري فالحمل قد يقوم بطعن عدة أشخاص في ظهورهم من أجل الحصول على ما يريده، وذلك لانه نادراً ما يفكر قبل القيام بخطواته. ولكن المشكلة هنا هو أنه وبعد قيامه بذلك ومواجهته فهو لا يعبر لا عن الندم كما انه غير مستعد للإعتذار.. بل هو يبرر فعلته لنفسه ثم يمضي قدماً.

الجوزاء

الجوزاء مستعد للطعن في الظهر من دون أن يرف له جفن. برج التوأم هذا يملك شخصيتين وعليه هناك الكثير من الامور غير الواضحة في شخصيته. الجوزاء يميل الى وضع وجهاً مبتسماً وإدعاء اللطافة المطلقة في الوقت الذي ينفذ فيه بشكل سري خطته التي تحقق له النتائج التي يريد تحقيقها. مع الأصدقاء الطعن في الظهر قد يكون «محدوداً» الى حد ما ولكن في حال كنتم من أعداء الجوزاء فلا شيء يقف بين بينه وبين الامور التي يريدها وعليه لا تحفظات ولا خطوط حمراء على الإطلاق هنا. البرج هذا سيدعي بأنه بحبكم ويكترث لأمركم بينما يغرس السكين في ظهورهم شيئاً فشيئاً.

الأسد

الأسد عادة صديق جيد ولكنه في الوقت عينه إنتهازي.. وبالتالي هو لا يمكنه إلا أن يطعن في الظهر للحصول على الامور التي يريد الحصول عليها. حين يجد الأسد بأن هناك فرصة ما سانحة تمكنه من التقدم في أي مجال من مجالات الحياة فهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل إستغلال تلك الفرصة حتى ولو عنى ذلك طعن بعض الأصدقاء والزملاء في الظهر.

الأسد وخصوصاً في المجال المهني لا يضع بالحسبان واقع أن هناك علاقة صداقة تربطه بهذا أو ذاك، فالامر بالنسبة اليه ساحة معركة والذكي والذي يمكنه التقدم هو الذي سيفوز وهو لا يريد سوى الفوز.

وكبرج ناري الأسد عدائي وحاسم وهو يعرف تماماً ما الذي يتطلبه الامر كي ينجح الشخص في الحياة وعليه هو مستعد «للدوس» على عدد كبير من الأشخاص خلال رحلة صعوده للنجاح.

العقرب

مولود العقرب برج غامض وعليه لا مجال لمعرفة ما هو عليه فعلاً.. حتى الذين هم في الدائرة الضيقة للعقرب والذين يخيل إليهم بأنهم يعرفون البرج هذا حق المعرفة يجدون أنفسهم يفاجؤن بشكل كبير حين يظهر البرج هذا ما هو عليه فعلاً.

رغم ان العقرب يمكنه ان يكون صديقاً مخلصاً ولكن في الوقت عينه لا يوجد ما يمنعه من طعن الاصدقاء بالظهر خصوصاً في حال كان على قناعة تامة بأن ما يقوم به هو فكرة جيدة. العقرب يمكنه التلاعب بالاخرين بسهولة تامة بينما يدعي البراءة التامة، وحين تسنح له الفرصة سيقوم بطعنكم في ظهوركم وذلك إما لانه أقنع نفسه بأنكم لا تستحقون ثقته أو لانه يشعر بالغيرة منكم أو لانه يريد تحقيق امراً ما قد يكون مهنياً أو عاطفياً أو إجتماعياً.

القوس

القوس يمكنه أن يكون من الأصدقاء المخلصين إن كانت الصداقة تلك تناسبه وتتناسب مع أهدافه. البرج هذا يحب التواجد مع الاخرين الذين يجعلون حياته أسهل وأكثر متعة وحماسة ولكن حين يصادف اخرين يمكنهم مضاعفة السهولة والمتعة والحماسة في حياته فهو لا يتردد قبل التخلي عن الجميع.

القوس سيقوم بطعنكم في الظهر من خلال التخلي عنكم من دون سبب يذكر ومن خلال عدم إلتزامه بأي من الوعود التي يطلقها. البرج هذا لا يريد سوى الإستمتاع بحياته وإن كان ذلك الهدف يطلب طعن بعض المقربين إليه في الظهر فهو لا يجد أي حرج في القيام بذلك.