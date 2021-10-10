هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً عام 2022.. هل أنت من بينها؟

أكد خبراء الأبراج أن العام 2022 ستكون أفضل من عامي 2020 و2021 على كافة الأصعدة والابراج الاكثر حظاً 2022 هي برج السرطان، برج الحوت، برج العذراء وبرج الجدي.

السرطان

صفات برج السرطان الشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون لدرجة مفرطة.

شخص السرطان يتمتعون بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المضيئة، مثل اللون الأبيض والفضي.

أما الأشياء التي ينفرون منها مواليد برج السرطان خيانة الأمانة ويمكن أن يكون غيورًا على من يحب، لذلك عليهم أن يتعلموا كيفية التكيف بسهولة مع السلوكيات المختلفة.

صاحب برج السرطان هو برج مائي ويضمّ برج السرطان مواليد الفترة من 22 حزيران إلى 22 تموز، ومواليد هذا البرج كباقي مواليد الأبراج المائية؛ فهم متقلّبو المزاج وطبعهم حاد.

يتميز برج السرطان بتأثرهم بالقمر الذي يمنحهم مزيداً من الرقة والمزاجية والشخصية المتقلبة، والعاطفة المشتعلة، ومن اهم صفات برج السرطان أنهم أناس عاطفيون، وحازمون، ومصممون، وحاسمون، ويبحثون حتى يكتشفوا الحقيقة.

الحوت

صفات برج الحوت يتميّز بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، شخصية برج الحوت لا تهمه الماديات، صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، شخص الحوت مثالي ويتهرب من الواقع، كتوم للأسرار وغامض، إرادته ضعيفة وسهل الانقياد.

صاحب برج الحوت لا يسعى إلى المجد والنفوذ والسلطة وحتى الثروة والجاه، فكل هذه المعاني لا يكترث لها إطلاقًا، يحمل المولود في برج الحوت في قلبه الرضا ويعرف أن هذه الأشياء إلى زوال كما أن رزقهم الذي كتب لهم سيأتي لا محالة.

برج الحوت آخر الأبراج في دائرة البروج، أي البرج الثاني عشر، ويعدّ قوساً من دائرة مسار الشمس، حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء، فتمرّ الشمس منه في 19 شباط إلى 20 آذار ، وتكون فيه عند أواخر الشتاء.

العذراء

صفات برج العذراء أنهم ذوو شخصية مخطّطة مدبرة ومفكرة ومنتقدة، بل هم شديدو الانتقاد، شخصية برج العذراء أن نقدهم لاذع وشديد، وينظرون إلى الأمور بدقة ويحللون الأمور ليخرجوا باستنتاجاتهم الخاصة التي غالباً ما تكون معبرة ودقيقة.

صاحب برج العذراء يعاني من تربية أبنائهم وبالأخص الابن الأول وبشكل أكثر خصوصية لو كان ذكر من مواليد برج الدلو أو الثور، فالدلو استقلاليّ ولا يحب أن يتدخل أحد بشؤونه، والثور عنيد وذو رأي مستقل، لذلك يجب أن يحاول اكتساب المرونة ليوجه النصائح والانتقادات بشكل لائق وبأي وقت.

برج العذراء هو برج ترابي، ويحتل المرتبة السادسة بين الأبراج، ويعتبر حجر الحظ الخاص به هو الجزء العقيقي، والبرج المعاكس له هو الحوت، ويكون مواليد يوم 23 آب إلى 22 أيلول من أصحاب برج العذراء.

برج الجدي

صفات برج الجدي أنه محب للعمل وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات.

صاحب برج الجدي يصفهم البعض بالمزاجية، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم، يحكمهم العقل وخضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً، رجل برج الجدي وأنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .

برج الجدي هو برج ترابي ويعتبر البرج العاشر من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج أی قوس من دایرة مسار الشمس. برج من الجهة الجنوبية للسماء، وتمر الشمس من برج الجدي من 22 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني ، وتكون الشمس في أول هذا البرج عند انقلاب الشمس الشتائي.