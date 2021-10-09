الحمل

يوم هادئ يعيد إلى أجوائك الانسجام ويحمل إليك فرصاً جديدة، ويحررك من ضغوط سابقة فتفكر في مشاريع أخرى

الثور

تهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق و الملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل

الجوزاء

تتركز الأضواء عليك وعلى الشريك، فتجدان نفسيكما أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتكما العاطفية

السرطان

يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً

الاسد

مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيّد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما

العذراء

يسجل هذا اليوم حدثاً فلكياً مهماً، وهو انتقال كوكب جوبيتير إلى برج العقرب، ليكون موقعه أكثر ملاءمة لك وذلك على مدى سنة كاملة

الميزان

سوء تفاهم مع الشريك يؤدّي إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن يتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك

العقرب

الطريق خالٍ تماماً من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليّاً عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني

القوس



هذا اليوم هو الأنسب لتسوية قضية عالقة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن

الجدي

أدعوك الى إعادة النظر في بعض القرارات السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليّاً

الدلو

ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، تقدم أفكاراً براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح

الحوت

ينتقل كوكب جوبيتير إلى برج العقرب، ما قد يعني مرحلة جديدة أكثر وعداً تشرق في حياتك وتبلغ الأهداف التي حددتها