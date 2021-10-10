انتحر من الطابق التاسع وفزّ حياً.. فيديو مرعب!

خلال الساعات الماضية، غدا المقطع المرفق حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لما نقله من لحظات مروعة عن محاولة انتحار فاشلة، شهدتها ولاية نيوجرسي الأميركية.فقد نجا أميركي من الموت بأعجوبة، حاول الانتحار حوالي الساعة 10:20 صباحا أمس السبت، من الطابق التاسع بمبنى في الولاية الأميركية، إلا أنه ولحسن الحظ، سقط على سيارة "بي إم دبليو" كانت متوقفة أسفل البناء أنقذت حياته، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" الأميركية.في التفاصيل، حاول الشاب البالغ من العمر 31 عاماً، الانتحار من الطابق التاسع من مبنى "جيرسي سيتي"، وهو طابق فارغ غير مأهول بالسكان، فسقط على السيارة ثم إلى الأرض، وغطت الدماء وجهه والمكان، ثم بدأ يسأل المارة المذهولين من هول ما رأوه: "ماذا حدث؟".وأكد شهود من المنطقة أن الشاب الناجي مجهول الهوية، ولا يعمل في المبنى.