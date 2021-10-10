انتحر من الطابق التاسع وفزّ حياً.. فيديو مرعب!

🚨تحذير: مقطع لا يناسب البعض🚨
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أمريكي من ولاية نيوجيرسي قفز من الدور التاسع يريد الانتحار فسقط على سيارة BMW متوقفة أسفل العمارة ونجا بجياته بشكل تم وصفه بالمعجزة.
الرجل أصيب بجروح وكسور متعددة، نقلوه للمستشفى وحالته مستقرة لكن السيارة تضررت بشكل كبير.pic.twitter.com/SIIvp0c5i9
— إياد الحمود (@Eyaaaad) October 8, 2021
🚨تحذير: مقطع لا يناسب البعض🚨
--
أمريكي من ولاية نيوجيرسي قفز من الدور التاسع يريد الانتحار فسقط على سيارة BMW متوقفة أسفل العمارة ونجا بجياته بشكل تم وصفه بالمعجزة.
الرجل أصيب بجروح وكسور متعددة، نقلوه للمستشفى وحالته مستقرة لكن السيارة تضررت بشكل كبير.pic.twitter.com/SIIvp0c5i9