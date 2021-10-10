ما هي المفاجآت والأحداث التي تنتظر الأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول

ما هي المفاجآت والتطورات والأحداث لكل برج من الأبراج؟ وماذا يخبىء الفلك من إيجابيات وأخبار سارة على الصعيد العاطفي؟ إليكم أبرز توقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول 2021.

برج الحمل

عليك أن ترى العالم وتظهر كل قدراتك. يدخل كوكب فينوس إلى برج صديق لك وهو القوس ويجعلك توسع دائرة إتصالاتك. قد تلتقي مع أشخاص مميزين جداً أو يحدث أمراً أنت بإنتظاره. تكون سعيداً وأكثر راحة من الأسبوع الماضي على الصعيد العاطفي. تتلقى هدية أو مفاجأة أو تجد حلاً لمشكلة عالقة. حاذر من علاقات جسدية قد تنقلب إلى عدائية وعنف.

برج الثور

يكون المناخ العاطفي أكثر رومانسية وواعد. ويجعلك الفلك أكثر إيجابية وتقبل لكل ما يجري. كن حذر جداً حتى لا تقع ضحية بعض الحسد أو الغيرة.

برج الجوزاء

يدخل كوكب فينوس إلى برج الميزان ويعارضك قليلاً. في الأجواء بداية وبعض المواجهات والبلبلة. يفتح فينوس الباب أمام نقاش طويل قد يتم خلال الوقت هذا، في المقابل يكون القمر متناغم ومرطب للأجواء. كن متحفظاً، وقد تطل على جديد ويكون مزاجك هادىء جداً، وستجد الحلول لبعض المشاكل. تمر في فترة حماسة شديدة جداً لكسب الأرباح والعائدات. هناك نقاش وعلاقة غرامية قد تثير بعض المشاكل وقد تكون علاقة خارج إطار القانون والشرع، أو ربما مغامرة غير جدية تتورط فيها في الفترة هذه.

برج السرطان

قد تعيش فترة مهمة جداً في الفترة هذه، وتنفتح على جديد وتتعاطى مع ملفات مهمة. قد تضطر لمحاسبة أحدهم أو التكتم عن أشياء لا تريد أن يتكلم عنها أحد. تلتقي بحبيب أو تناقش أمر عائلي أو منزلي أو شخصي مهم جداً، وقد يؤدي إلى قرار مصيري، لكن حاذر من بعض الأجواء وحضر نفسك لبعض العراقيل أو لتأجيل في الأعمال أو بعض الإستحقاقات.

برج الأسد

الأجواء جيدة ويدخل فينوس إلى برج القوس فيسهل أمامك اللقاءات والمفاوضات وحتى الأجواء العاطفية. عليك أن تخفض صوتك والإبتعاد عن الأنظار حتى لا يرشقونك الآخرين بإتهامات أو يحاولون صدك.

برج العذراء

عليك أن تكون متحسباً جداً، وقد تمر في فترة جيدة أو تنظم أعمالك بشكل مهم جداً، لكن إنتبه من إنفعال أو مواجهة أو إضطهاد. تواجه حلقة مفرغة ولا تفهم ما هو سبب بعض التصرفات ولا الهدف منها. تتجلى الحقيقة وتشعر بالأمان.

برج الميزان

قد تنشأ حيرة عاطفية، وتعيش،بعض الاجواء العاطفية المربكة. حاذر من أن تختلف مع أحدهم أو يفضح امر يخصك أو تضطر أن تواكب أمراً ما لم يكن في الحسبان. تطل على مواعيد جميلة جداً، ويخبىء لك الفلك حب على غير موعد إذا كنت خالي القلب. قد تتلقى هدية حلوة جداً خلال الأسبوع هذا.

برج العقرب

تدعمك تأثيرات الأفلاك في أول يومين من الأسبوع هذا، حتى تلبي رغبات في تحقيق تطور كبير وفي أي مجال ترغب به. تحد الظروف من بعض إمكانياتك وتضطر إلى تبطيء الخطى وتغيير سياستك أمام بعض المستجدات. تتبنى قضية وتدافع عن البيئة ربما أو قضية إنسانية أو حتى سياسية عامة، وتكون موجود حتى ترفع الصوت.

برج القوس

تكون شؤونك العاطفية إيجابية جداً، وقد تسمع في هذه الأثناء خبراً جيداً أو تطل على بعض اللقاءات الرومانسية والعاطفية، وربما على علاقة لا تريد أن يعلم بها أحد. يبلور فينوس الموجود في برجك بعض العلاقات ويجعلك تتعامل مع الآخرين بطريقة جيدة.

برج الجدي

لديك فرصة جيدة للتعبير عن نفسك في أول يومين من الأسبوع هذا. قد تضطر لقول أمور لم تقلها في السابق، أو تبوح بفكرة أو مشاعر، لكن الحب يناديك ويحمل لك خبراً من الماضي أو يعيدك إلى ذكريات حلوة تنسيك المتاعب. تشعر أنك محظوظ جداً عائلياً، وعليك أن تحافظ على متانة أعصابك.

برج الدلو

تطرأ ظروف مناسبة جداً في اليوم الأول من الأسبوع الثاني. برهن عن حزم وثبات من دون إنفعالات لأنّ هناك جو من النزاعات والقلق وعدم الرضى.

برج الحوت

تسجل تقدماً لا بأس به، وتترك أثراً لدى فئات كانت تعترض طريقك. إنتبه من التشنج الذي قد يقع لأن أعصابك متوترة في الفترة هذه. الجو العام مليء بالتغيير والحركة وستأخذ قرارات تحت وطأة الضغط أحياناً.