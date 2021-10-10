حاول الاحتيال... فهكذا اتت النتيجة

يواجه أحد المتسوقين من موقع "أمازون" الأمريكي للشراء الإلكتروني عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما، وذلك بعد لجوئه إلى حيله استرجاع بقيمة 290 ألف دولار.وأشار المدّعون في المحكمة إلى أن المتسوق اشترى على مدار 5 سنوات منتجات باهظة الثمن من شركة أمازون، بما في ذلك حاسوب "آي ماك برو"، ثم أرسل سلعا أرخص بالبريد كمرتجعات، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وأظهر ملف للمحكمة أن المتهم، ويدعى هدسون هامريك، من ولاية نورث كارولينا الأمريكية، اعترف يوم الثلاثاء الماضي، أنه مذنب بجريمته أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من الولاية.

كما أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانا، يوم الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن هامريك يواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما، وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار.ورفع محامو الولايات المتحدة اتهامات ضد هدسون هامريك، في الشهر الماضي، وأشاروا إلى أنه شارك في نحو 300 صفقة احتيالية مع موقع "أمازون"، تضمنت ما يقرب نحو 270 منتجا، كان 250 منها مختلف جوهريا في القيمة، والتي بلغ إجمالي الاحتيال منها أكثر من 290 ألف دولار، وفقا لوثيقة الشحن.وكشف المدعون أن هامريك كان يتبع نمطا بسيطا في الاحتيال: هو طلبه سلعة باهظة الثمن، ثم يقوم بإرجاعها ويرسل منتجا مشابها (أقل قيمة) بالبريد.كما قال المدعون إن هامريك في بعض الأحيان كان يبيع أيضا المنتج الباهظ الثمن، ويحقق له القيمة المرتجعة وقيمة إعادة البيع.ومن بين عمليات النصب التي قام بها هامريك، شراؤه حاسوب آبل "آي ماك برو" في أغسطس/ آب 2019 بسعر 4256.85 دولار، وبعد مرور حوالي أسبوعين، أبلغ "أمازون" بإعادته وطلب استرداد، لكنه أعاد طرازا أقدم بكثير وبرقم تسلسلي مختلف تماما.وقبل أسبوع من بدء هامريك في إعادة الجهاز إلى "أمازون" باعه على موقع "إي باي".من ناحيتها، أكدت "أمازون" من خلال متحدث لها تعقيبا على القبض على هدسون هامريك أن "الشركة لديها أنظمة مطبقة لاكتشاف السلوك المشبوه، وأنه لا يوجد مجال للاحتيال عليها".