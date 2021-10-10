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منوعات
توقيت وفاة سائق يحول دون وقوع كارثة!
Lebanon 24
10-10-2021
|
16:00
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كشف مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تفاصيل وفاة أحد سائقي مترو الأنفاق، وتحديدا في محطة المرج الجديدة أمس، وذلك قبل استلام عمله بدقائق معدودة.
حيث تعرض السائق وليد حسني، إلى أزمة قلبية ما أدى إلى وفاته بسكتة قلبية، قبل قيادته أحد قطارات الخط الأول، وعلى الفور نقل إلى أقرب مستشفى، لكن الإسعافات الأولية لم تنجح في بقائه على قيد الحياة.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن أسرة حسني أبلغت بخبر وفاته فورا، وأكد أنه على الفور تم الاستعانة بسائق آخر لقيادة القطار، لعدم حدوث أي أزمات في ساعات التشغيل بالخط الأول، موضحا أن حركة القطارات لم تتأثر بوفاة السائق، وأن الشركة ستعمل على تقديم كل المساعدات لأسرة حسني.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، أن "خبر وفاة أحد السائقين بالمترو محزن للغاية، وأن السائق توفى قبل استلام عمله بنحو دقائق معدودة بمحطة مترو أنفاق المرج الجديدة، منوها بأن الشركة ستبحث تقديم جميع المساعدات اللازمة لأسرة الراحل".
وأوضح أن حركة مسير القطارات منتظمة ولم تتأثر بحالة الوفاة، وأن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها مع بداية العام الدراسي الجديد.
المصدر:
روسيا اليوم
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