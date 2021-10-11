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"لا جثث ولا سيارة".. مصر تبحث عن "ميكروباص" في نهر النيل

Lebanon 24
11-10-2021 | 08:00
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بعد أكثر من ثماني ساعات من البحث، لم تتمكن قوات الإنقاذ النهري المصرية، الأحد، من العثور على أي من جثث ركاب سيارة "ميكروباص"، بعد أنباء عن سقوطه في نهر النيل. 

وكانت السلطات قد استقبلت بلاغا، يفيد بوقوع سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب، في نهر النيل، وبالتحديد من أعلى كوبري الساحل بإمبابة. 

وعندما وصلت قوات الأمن إلى المنطقة، وجدت بالفعل جزءا من سور الكوبري يمتد لثلاثة أمتار وهو متحطم. 
 
 
المصدر: الحرة
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