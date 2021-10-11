"لا جثث ولا سيارة".. مصر تبحث عن "ميكروباص" في نهر النيل

للاسف بعد كل مصيبه ووفاه للبشر يتم الاهتمام بالاشياء التي كانت تفتقد للاهتمام يتم الاهتمام بسور بكوبرى الساحل امبابه التي وقوع ميكروباص العصريه وبه 14 راكب من نساء ورجال واطفال ولم يتم العثور علي اي جثه حتي الان 😢 pic.twitter.com/ExKtCd2E32
— 🇵🇸🇪🇬 αɱɾ ҽιԃ (@_amr1907) October 10, 2021
للاسف بعد كل مصيبه ووفاه للبشر يتم الاهتمام بالاشياء التي كانت تفتقد للاهتمام يتم الاهتمام بسور بكوبرى الساحل امبابه التي وقوع ميكروباص العصريه وبه 14 راكب من نساء ورجال واطفال ولم يتم العثور علي اي جثه حتي الان 😢 pic.twitter.com/ExKtCd2E32