أبراج تتقن فن المؤامرة في التفكير.. هل أنت من بينها؟

تختبر جميع الأبراج أياماً سيئة، والغالبية بشكل عام تتقبل بأنّ هذا اليوم هو يوم سيء حظهم فيه عاثر، ولكن البعض الآخر يعاني من هوس الشك ولا يمكنه تقبل أي حدث من دون خلفيات، ويحلل كل ما يحدث وفق نظرية المؤامرة، أي أنّ الشخص هذا أو ذاك يقف خلف هذه المشكلة أو تلك. فمن هي هذه الأبراج؟

برج الحمل

الحمل لا يمكنه ان يتقبل كذب الآخرين عليه، وفي الواقع الحمل يكره قيام الآخرين بالكذب عليه لدرجة انه يفترض وبشكل مسبق انهم سيقومون بذلك كي لا يتعرض لخيبة الأمل لاحقاً. ولكن المقاربة هذه القائمة على حماية النفس هي التي تجعل الحمل يصبح مهووساً بالشك وبالتالي يعتمد نظرية المؤامرة لتحليل كل شيء. الحمل وبشكل دائم يبحث عن الدلائل التي تؤكد بانه يتعرض للخيانة من قبل الآخرين. هو أصلاً لا يسهل عليه الوثوق بالآخرين وعندما نضيف الى المعادلة واقع انه برج ناري ومندفع وعشوائي فهو يصعب عليه كثيراً ألا يحلل كل شيء وفق نظرية المؤامرة. الحمل أيضاً من الابراج التي تعتبر نفسها بأنها أفضل من غيرها وبالتالي هي تظن بان الكل يسعى للنيل منها من اجل الحصول على ما يملكه أو حتى لمنعه من الحصول على ما يريد الحصول عليه.

برج العذراء

العذراء برج مهووس بالتفاصيل خصوصاً حين يتعلق الأمر بالأفراد. العذراء اشبه بمحقق يقوم بعملية بحث شاملة عن كل شخص يعرفه وبالتالي يحاول اكتشاف كل ما يمكن اكتشافه عنهم.. وهذه المقاربة تعزز الهوس بالشك وبالتالي تفرض نظرية المؤامرة نفسها. مشكلة العذراء انه ومعظم الاحيان ينجرف وبالتالي يغوض في تفاصيل خصوصيات الآخرين وبالتالي عوض ان تؤدي هذه المعلومات الى تهدئة شكوكه فهي تضاعفها. مقاربة العذراء التي يعتمدها للتعامل مع الآخرين في حياته والتي هي قائمة على ضرورة معرفة كل ما يمكن معرفته ترتد عليه بشكل عكسي وبالتالي تحفز لديه الشكوك وبالتالي يبدأ بتحليل كل شيء وفق نظرية المؤامرة.

العذراء بشكل عام من الابراج التي تجد صعوبة بالوثوق بالآخرين وذلك لانه يملك مجموعة من المعايير المثالية التي يضعها للآخرين وبالتالي هو دائماً يشكك بقدرتهم على الإرتقاء إليها أو حتى على القيام بهذا العمل أو ذاك بشكل مثالي وعليه هو يخيل اليه بانه ان لم يقم بالمهام بنفسه فلا احد سيقوم بها كما يجب، وحين نضيف الى المعادلة عمليات البحث والتدقيق التي يقوم بها ويكتشف من خلال عيوب الآخرين فان انعدام الثقة يصبح مضاعفاً ما يجعل هوسه بالشك في مراحل غير مسبوقة.

برج العقرب

يملك العقرب الكثير من الأسرار وهو في الوقت عينه حساس وهذا ما يحفز مشاعر الشك. العقرب معروف عنه بأنه يشكك بنوايا الآخرين بشكل دائم ولا يثق بأي شخص كان وحتى حين يجتاز الآخر كل الاختبارات التي يجعله العقرب يمر بها فإن ذلك لا يضمن إستمرارية الثقة، فالعقرب يفقد ثقته بالآخرين بسهولة تامة. العقرب أيضاً من الابراج التي تتلاعب بالآخرين وعليه هو يظن بأن الجميع مثله تماماً. العقرب لا يمكنه تقبل أي أمر على ما هو عليه بل بالنسبة اليه هناك دائماً النوايا الخبيثة التي تقف خلفها وبأن الجميع يسعى للنيل منه وبالتالي سلبه من كل الأمور الجميلة التي يملكها في حياته. تحليله لكل شيء وفق نظرية المؤامرة نابع من واقع أنه هو يظن أن الجميع مثله، يملكون الاسرار ومستعدون للتلاعب بالآخرين من اجل الحصول على ما يريدون الحصول عليه.

برج الجدي

يعاني الجدي من هوس الشك حين يتعلق الأمر بالعمل بشكل خاص. صحيح أنه يعاني من هوس الشك في مجالات أخرى من حياته ولكن الهوس الأكبر يتعلق بالعمل. في كل مرة لا يحصل فيها الجدي على ما يريده في العمل فهو يحلل الأمور وفق نظرية المؤامرة حتى الأمور التي تتعلق بتحميله المزيد من الأعباء وفي حال لم يتم تكليفه بها فهو يحلل الامور على ان احدهم يقوم بوضع الخطط من أجل عدم حصوله على هذه الاعمال وذلك بطبيعة الحال لغايات سيئة في نفس هذا او ذاك، وبطبيعة الحال نظرية المؤامرة تكون في ذروتها حين لا يحصل على ترقية أو إشادة. البرج هذا يؤمن وبشدة بانه يقوم بالاعمال على اكمل وجه، وهو بالفعل يقوم بذلك، ولكن حين لا يحصل على الإشادات أو التقدير فإن الواقع ذلك يتم تحليله وفق نظرية المؤامرة. مشكلة الجدي هو ان يخترع القصص والنظريات ويقتنع بها لدرجة انه يصعب عليه التمييز بين الواقع وبين القصص الخيالية التي أقنع نفسه بها. خيال الجدي خصب جداً ما يصعب عليه مهمة وضع حد له أو التحكم به.. وهذا الخيال وبشكل دائم ينجح نحو نظريات المؤامرة.