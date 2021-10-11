ماذا ينتظركم على الصعيد المهني؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج للأسبوع الثاني من تشرين الأول

ما هي التطورات لكل برج من الأبراج؟ وماذا يخبىء الفلك من أحداث على الصعيد المهني؟ إليكم أبرز التوقعات المهنية من الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول 2021 على الصعيد المهني:

برج الحمل

ينصحك الفلك بالتفكير بالغد وتصميم شيء جديد والتخطيط بعيداً عن الروتين الإعتيادي. حاول أن تفتش على مشاريع مختلفة. لا تتورط بأمور تجهلها ولا تعرفها، ولو أنّ الأفلاك توحي لك أنّ الوضع العاطفي جيد إلا أنّ الوضع العام قد يكون دقيقاً. تنفتح على بعض الأفكار الجيدة ويكون لك بعض الجماهير أو بعض الجمعيات وتبلور أفكارك وتتوصل إلى كسب التأييد، لكن إنتبه من بعض العراقيل الصغيرة.

برج الثور

عليك أن تكون حذر جداً في أول يومين من الأسبوع هذا، وتعد الفترة هذه ليست فترة حظ، لذا حاول أن تكون أهدافك متواضعة ولا تتطرف ابداً ولا تتوقع شيئاً من الآخرين. قد تصغي لبعض الإنتقادات وحتى بعض الإستهزاء أو السخرية من زملاء لك أو مسؤولين. قد تضع علامة إستفهام أو تتعرض لعتب أو مساءلة أو حتى لمحاكمة. كن حذر ولا تحاول توجيه الملاحظات لأحد وتصرف بطريقة عقلانية وهادئة.

برج الجوزاء

تثمر جهودك وقد تكسب بعض الرضى أو تتوقع جديداً وتأخذ منصباً. قد تختلف مع الشريك المهني أو العاطفي أو الزوج. تثار مسألة مالية ملحة في الوقت هذا، وعليك أن تتجنب سوء التفاهم مع المحيط المهني، وتكون واضح في عرضك لبعض الأمور ومتحفظ تجاه إنطباعات الآخرين ورأيهم في شأن أمر عليك التأقلم به. حاول التكيف مع التيار القادم والأجواء حولك ولا تعترض على شيئاً وكن متجاوباً.

برج السرطان

تصغي وتسمع إلى شيء خاص أو تفكر وتعيد النظر في تقبلك لبعض الأشخاص وكأنك فجأة تجد أنّ هناك شيئاً غلط، وهذا على أثر إشارة تتلقاها. تكون الفترة هذه جيدة لبحث أوضاع مهنية بعيداً عن حشرية الناس حولك وبتكتم شديد. إعلم جيداً أنك تمر في فترة مليئة بالمشاكل في المجال المهني وأنت بحاجة لتعاون الآخرين لتخفيف الخسائر. الأسبوع هذا مليء بالنقاشات الحادة التي قد تبلغ حد العنف أحيانا وهذا يستوجب التأني والهدوء وفهم الكواكب حتى تتعامل معها بحنكة ودراية.

برج الأسد

تتغير الأمور وتستيقظ على حلول ونجاحات وتسافر أو تضع خطة جديدة أو حجر أساس على مشروع واعد. تكون أكثر رقة مع الآخرين وأكثر ميلاً إلى بعض التجارب الجميلة والجديدة. تشعر أن هناك شيئا يتغير في حياتك وأن الأمور بدأت بجديد. قد تطل على لقاء استثنائي أو تطل مع الخارج ويكون له مردود مهم بالنسبة لك، أو تعيش لحظات منعشة وتفرض على الآخرين رأي معين. تعيش فترة مهمة وإستثنائية وقد تكون علاقاتك جيدة مع الآخرين. حاذر من الأوهام أو طرح أمور مستحيلة التنفيذ.

برج العذراء

تمارس قدراتك بالتفاوض وحس الناس على العمل من ضمن قناعاتك شرط أن تبقى هادئاً وتتكيف مع الأجواء. قد يطرأ الأسبوع القادم تغيير مفاجىء لم تتوقعه، وهذا يحرجك جداً. تكون الأوضاع المالية واعدة. يجب عليك الإلتزام في بعض القوانين والقرارات والإستعداد لتقبل بعض الأمور مهما كانت وللظروف التي من الممكن أن تحرجك لكن تكون مضطراً أن تتعامل معها بهدوء.

برج الميزان

تجعلك الأفلاك ملك الساحة، ومتألق جداً ونجم، و تقدم على موعد خاص جداً أو تحتفل في مناسبة. يخيم الحب على أجوائك في الفترة هذه. تحرز نجاحاً وتحقق رغبة دفينة جداً.

العقرب

تسير في مشاريع جديدة، وتحسك الأفلاك على عدم التأجيل والتأخير حتى لا تتفاجىء بشيء لم تتوقعه. تطرأ بعض الأحداث التي تفاجئك وترغب بتجاوزها وتطلب الدعم من المقربين. تنصب على معالجة بعض المشاكل التي تطرأ. حاذر من تأخير مشروع لك وفكر بحلول ولا تترك الأمور تتفاقم.

برج القوس

تكون الحوافز قوية جداً حتى تخوض تجربة جديدة أو ربما تحمل الأفلاك لك ظرف معين أو حدث أو فرصة لم تتوقعها. تدعمك الأفلاك بمستجدات وأجواء ممتازة. يعاود ساتورن سيره المباشر حتى يخفف عنك بعض لأفكار ويدعم خطواتك أكثر من السابق. ناقش مواضيعك المالية لأن الفترة هذه جيدة جداً. تعتبر الفترة هذه جيدة جداً لك وتحمل لك آفاق متنوعة وبعض الإطلالات الجماهيرية الجيدة إذا كنت تعمل في الشأن العام.

برج الجدي

تنظر إلى المشاريع الجديدة بواقعية وتملك طاقة كبيرة على الحوار والتفاوض ويكمن الخوف بتخلليك عن كل هذه الأمور فجأة إذا لم تشعر بقوتك وتفوقك. يحمل لك الفلك خبر ممتاز وشعور جميل وتثبت مهارتك الكبيرة بتحقيق المشاريع والأهداف من دون تمهل.

برج الدلو

تدور أحاديث تتعلق بالأوضاع المهنية والمالية وقد تحمل لك خلافاً. تكون الفترة مناسبة للنقاشات المهنية أو لتوقيع عقد معين. وتكون الشراكة أساسية في الوقت هذا، لذا حاول المواظبة على شراكتك. تتوصل إلى إنجاز يعزّز شعبيتك جداً، ويحمل لك الفلك أفراح وتطورات لمصلحتك. قد تؤسس لمشروع مالي أو تتوصل لتفاهمات على صعيد ميزانية أو وضع مهني أو مالي أو نفقات خلال الأسبوع هذا.

برج الحوت

تصادف تجاوب من قبل بعض الفرقاء، أو تنسق مع مجموعة ترتاح لها وتستعين بقدرتك على الإقناع حتى ينفذ الآخرون ما ترغب به. تتاح لك فرص عليك عدم إهمالها مهما كانت الإعتبارات. قد تهتم في سفر وتتوصل لبعض الإنجازات أو قد تحزم حقائبك للسفر حتى توسع دائرة النشاطات أو بهدف ترويج فكرة تخصك. يدعمك كوكب مارس ويشعرك بالثقة في النفس ويضفي عليك رونقاً وجاذبية كبيرة جداً. أنت أمام أسبوع مهم ولديك إنجازات مهمة.