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منوعات
خنزير يحاول اقتحام متجر... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-10-2021
|
10:00
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حاول خنزير بري التوغل في متجر كبير (سوبر ماركت) محلي في بطرسبورغ. وبعد عدة محاولات فاشلة،عاد الوحش أدراجه إلى الغابة.
لكنه لم يتمكن من دخول سوبر ماركت Okay في بطرسبورغ ، لذلك خبط بابه الأمامي وغادر.
والتقطت الكاميرات لحظة مهاجمة الوحش للمتجر حيث أخاف الزائرين بمظهره. وبعد أن فشل الخنزير البري في دخول السوبر ماركت عدة مرات، استسلم ورحل في اتجاه غير معروف.
هذا وأفادت صحيفة "لايف" في وقت سابق، بأن سائقي السيارات أبلغوا شرطة المرور عن أيل كبير جريح ملقى على طريق سيمفيروبول السريع في موسكو وذلك على الرغم من التدفق الهائل للسيارات. وأفاد شهود العيان بأن ساقه أصيبت وكسر قرنه.
( لايف)
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