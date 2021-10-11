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عمرها 16 سنة تبدو بعمر الـ50... ما القصة؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 12:00
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تعيش فتاة فلبينية تبلغ من العمر 16 عاما حالة نادرة بعد أن تغيرت ملامحها وأصبحت تشبه امرأة في سن الـ50.

وأفاد موقع "gma network" بأن الفتاة التي تدعى رايزيل كالاغو عاشت هذه التغيرات في غضون عامين فقط وذلك بسبب اضطراب وراثي نادر تسبب في تقدمها في السن بسرعة.

وفي إحدى حلقات برنامج "Kapuso Mo، Jessica Soho" قالت Raizel Calago إنها بدأت في الانضمام إلى مسابقات ملكات الجمال عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها بسبب مظهرها الناضج.

وأضافت أنه ولسوء الحظ بدأت التجاعيد في وجهها وعنقها وذراعيها وبطنها بعد أيام فقط من إصابتها بطفح جلدي على جسدها.

وقالت رايزل: "إنه مثل قشر البطيخ المر لأنه متجعد حقا"، مشيرة إلى أن بقعا حمراء وحكة ظهرت لديها وكان من المؤلم لمسها.

وأفادت الفتاة بانها ذهبت ذات مرة لإجراء فحص طبي وقيل لها إنها حصلت على الحالة من حشرة، تم إعطاؤها دواء لكن لم يكن له أي تأثير.

وبصرف النظر عن التغيرات الجسدية، قالت رايزل إنها تعاني أيضا من آلام في الظهر.

وبسبب هذه التغييرات، ذكرت رايزل أن الناس قالوا إنها تبدو في الخمسين من عمرها، وفي كثير من الأحيان يعتقد البعض أن والدتها جويلا 36 عاما، أصغر منها.

وقالت جويلا: "إنه أمر مؤلم عندما يقولون لي أن ابنتي تبدو أكبر مني.. أحيانا أتخيلها عندما تكبر وأرى كم يمكن أن تكون جميلة".

إلى ذلك، قام فريق "Kapuso Mo ،Jessica Soho" بإحضار Raizel إلى أخصائي الغدد الدكتور جيمس يونغ، الذي كان تشخيصه الأولي هو الشيخوخة المبكرة.

وقال يونغ: "لدينا فقط حوالي 200 حالة موثقة حول العالم"، وأبرز مظاهره هو تجعد أو شيخوخة الجلد وتوقف النمو.
 
(RT)
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