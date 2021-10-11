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منوعات
4 أبراج تفضل المال على الحب.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
11-10-2021
|
07:40
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غالبا ما يتزوج الناس من أجل الحب، فهم في حاجة إلى شخص يعتني بهم ويحبهم ويحميهم دون قيد أو شرط. لكن كُثر لديهم نهج مختلف، فهم شخصيات عملية يعتقدون أن أهم شيء في الحياة هو المال.
ستجد هؤلاء الأشخاص يرغبون في الزواج من أجل المال، يعملون أيضا من أجل المال، فالمال هو الدافع لكل ما يقومون به، وهؤلاء يمكن التعرف عليهم من خلال السمات التي تحكم أبراجهم الفلكية.
برج الثور
ليس سراً أن مواليد برج الثور يحبون الترف والرفاهية بطبيعتهم، لذلك فهم يحتاجون إلى المال، وإذا كان هناك اختيار بين الحب والمال سيكون المال هو الفائز باختيارهم بكل تأكيد.
برج الجوزاء
يؤمن مولود برج الجوزاء أن الحب وحده لا يكفي، وهم في حاجة دائمة للمال. هم شخصيات عملية وواقعية في أسلوب تفكيرهم.
برج الأسد
برج الأسد يحب نفسه أولا، يليه المال، إنهم لا يحتاجون إلى شريك في الحياة لدعمهم أو أن يكون لهم فارس على حصان أبيض، إنما يحتاجون للمال لحماية أنفسهم وتأمين مستقبلهم.
برج القوس
لا يتمنى مولود برج القوس سوى الاستمتاع بالحياة دون قلق، ما يجعلهم يشعرون بالحاجة إلى المال الذي يؤمن حياتهم، لذلك سيختار القوس المال بدلاً من الوقوع في حب شخص ما.
المصدر: الجميلة
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