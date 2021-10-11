منوعات

فيديو أثار غضبا... ضربوا وسحلوا صيدلانية!

Lebanon 24
11-10-2021 | 07:38
A-
A+
Doc-P-873809-637695602148498625.jpg
Doc-P-873809-637695602148498625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادثة جديدة أثارت الغضب في الشارع المصري، تعرضت صيدلانية للتنمر والضرب المبرح من قبل موظفات يعملن معها في مقر عملها بمحافظة الشرقية شمال مصر عقاباً لها على عدم ارتدائها الحجاب.

ووثق مقطع فيديو واقعة الضرب المبرح على الصيدلانية الشابة إيزيس مصطفى داخل الوحدة الصحية في قرية كفر عطا الله التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وكشف المقطع تناوب اثنتين من الموظفات على ضرب إيزيس وسحلها وجذبها من شعرها بحجة عدم ارتدائها الحجاب.

كما كشفت التحريات وأقوال شهود العيان، أن الصيدلانية كانت تتعرض لفترة لتنمر الموظفات اللواتي تعمدن إيذاءها، ومنعها من التوقيع في دفاتر الحضور، حتى تطور الأمر لوقوع اشتباكات ومشادات بينهن.

وأثارت الواقعة غضباً كبيرا حيث طالب رواد التواصل في مصر بسرعة التحقيق، خاصة بعدما نشرت الشابة صورا أخرى لها توضح آثار الاعتداء الجسدي عليها.

من جانبه وفي رد فعل سريع قرر ممدوح غراب، محافظ الشرقية دعوة الصيدلانية ظهر اليوم الاثنين، لتقديم اعتذار لها.

كما أمر بفتح تحقيق موسع حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2021-10-11
08:00 | 2021-10-11
07:40 | 2021-10-11
05:00 | 2021-10-11
04:15 | 2021-10-11
03:30 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website