26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
فيديو أثار غضبا... ضربوا وسحلوا صيدلانية!
Lebanon 24
11-10-2021
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة جديدة أثارت الغضب في الشارع المصري، تعرضت صيدلانية للتنمر والضرب المبرح من قبل موظفات يعملن معها في مقر عملها بمحافظة الشرقية شمال مصر عقاباً لها على عدم ارتدائها الحجاب.
ووثق مقطع فيديو واقعة الضرب المبرح على الصيدلانية الشابة إيزيس مصطفى داخل الوحدة الصحية في قرية كفر عطا الله التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وكشف المقطع تناوب اثنتين من الموظفات على ضرب إيزيس وسحلها وجذبها من شعرها بحجة عدم ارتدائها الحجاب.
كما كشفت التحريات وأقوال شهود العيان، أن الصيدلانية كانت تتعرض لفترة لتنمر الموظفات اللواتي تعمدن إيذاءها، ومنعها من التوقيع في دفاتر الحضور، حتى تطور الأمر لوقوع اشتباكات ومشادات بينهن.
وأثارت الواقعة غضباً كبيرا حيث طالب رواد التواصل في مصر بسرعة التحقيق، خاصة بعدما نشرت الشابة صورا أخرى لها توضح آثار الاعتداء الجسدي عليها.
من جانبه وفي رد فعل سريع قرر ممدوح غراب، محافظ الشرقية دعوة الصيدلانية ظهر اليوم الاثنين، لتقديم اعتذار لها.
كما أمر بفتح تحقيق موسع حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
13:27 | 2021-10-10
10/10/2021 01:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أغنى الأبراج والأكثر قدرة على جمع ثروة مادية هائلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه أغنى الأبراج والأكثر قدرة على جمع ثروة مادية هائلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-11
11/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
11:27 | 2021-10-10
10/10/2021 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
22:33 | 2021-10-10
10/10/2021 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
14:00 | 2021-10-10
10/10/2021 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2021-10-11
خنزير يحاول اقتحام متجر... اليكم التفاصيل
08:00 | 2021-10-11
"لا جثث ولا سيارة".. مصر تبحث عن "ميكروباص" في نهر النيل
07:40 | 2021-10-11
4 أبراج تفضل المال على الحب.. هل أنت من بينهم؟
05:00 | 2021-10-11
"عرض حياة الآخرين للخطر".. القبض على سائق في السعودية
04:15 | 2021-10-11
ماذا ينتظركم على الصعيد المهني؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج للأسبوع الثاني من تشرين الأول
03:30 | 2021-10-11
أبراج تتقن فن المؤامرة في التفكير.. هل أنت من بينها؟
فيديو
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
11/10/2021 18:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
11/10/2021 18:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
11/10/2021 18:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact