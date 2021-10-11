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بعد صورة مثيرة للجدل في أول يوم دراسي... إقالة مدير مدرسة!

Lebanon 24
11-10-2021 | 16:00
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أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في مصر قرارا عاجلا بإحالة مدير مدرسة للتحقيق، وعزله من منصبه، في واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية على الأرض.

وأشار وكيل وزراة التعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إلى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم، لجلوس الطلاب عليها اعتبارا من الغد.

جاء ذلك علي خلفية تداول صور بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر جلوس طلاب مدرسة "المثلث" الابتدائية في الخانكة على الأرض، وقضائهم اليوم الدراسي دون مقاعد.

في سياق آخر، أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه وجه بتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وتلافي العجز والتقصير في حق الطلاب، تزامنا مع بدء الدراسة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري، وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.

وأكد أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري وغرس قيم المواطنة والإنتماء والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من أجلها لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه.
 
مصر.. إقالة مدير مدرسة بعد صورة مثيرة للجدل في أول يوم دراسي في البلاد (صور)
المصدر: روسيا اليوم
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