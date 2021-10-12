5 أبراج قد تدمر حياتكم.. احذروا منها

كل برج من الأبراج يتمتع بمجموعة خاصة من السمات ونقاط القوة والضعف. وبعض الأبراج يتسمون بصفة التسامح، بينما البعض الآخر يميل الى الحقد والانتقام، بخاصة عند الإساءة لهم.

إليكم 5 أبراج قد تدمر حياتكم إذا تعرّضت للإساءة ولو قليلاً.

برج الجوزاء

إذا وقع برج الجوزاء في الحب، فسوف يبدو مثالي في البداية، لكن بعد ذلك سيشعر بالملل معك. يبدأ الجوزاء في نسيان أنه مسؤول عن علاقته. علاوة على ذلك، إذا كنت تريد تركه، فسوف يتوسل إليك ألا تفعل ذلك. لكن تذكر أنه لن يتغير أبداً. يمكن للجوزاء إيذاء أولئك الذين يحبهم. يفعل ذلك دون وعي، وحتى إذا قلت شيئاً عن هذا، فإنَّ الجوزاء يرفض إصلاح الموقف. إنه يحب التخطيط بعناية للانتقام ولتدمير حياتك، خطوة بخطوة حتى لا تقع أخطاء. ومع ذلك، فهو صريح للغاية بشأن انتقامه. لن يتسلل إليك وسيواجهك مباشرة وسيخبرك بالضبط بما سيفعله.

برج الأسد

بشكل عام، نادراً ما يحسد الأسد الآخرين، لكنه يكره عندما يدمر شخص ما احترامه لذاته. من الأفضل ألا تجعل الاسد مجنوناً، وإلا فسوف يبدأ في الانتقام. سيفعل ذلك بوقاحة شديدة. نشعر بالأسف من أجلك إذا تجاوزت طريقه. إن انتقام الأسد شنيع. ومن الغريب أنه يستمتع بذلك. تذكر شيئاً واحداً؛ إنه لا يغفر أبداً حتى النهاية، ولكن لن يلجأ إلى أشكال الانتقام القاسية إلا إذا تفاقم الأمر. سوف يؤذي ويدمر فقط حياة الشخص الذي جعله يفعل ذلك، ويكرس كل وقته وطاقته لوضع خطط مثيرة لتدمير حياتك.

برج العقرب

إنه لا يعترف بأخطائه أبداً، حتى لو أخبرته الحقيقة. يرى أن تدمير حياة الطرف الآخر والانتقام هو سبب منطقي للعودة إلى الشخص الذي جعله غاضب للغاية. إنه غير قادر على التخلي عن أي أذى أو ضغينة تجعله ينتقم. العقرب حساس، لذلك عندما يتأذى، يجد أنه من الأسهل الانتقام من الشخص، لإخماد غضبه. هو ذكي ومتلاعب أيضاً. لا يستطيع التخلي عن مظالم الماضي والأذى والأحقاد. هدفه الرئيسي هو الانتقام من أولئك الذين أساؤوا إليه. على الرغم من مرور الوقت، وتحول الأمر إلى شيء من الماضي.

برج القوس

بشكل عام، يعتبر مولود القوس من الأبراج الودودة، لكنه غالباً ما يكون خادع، لذا احترس. يبدو في البداية، لطيف للغاية وموثوق. ثم يمكنه بسهولة تسميم حياتك. إنه مثل قمة جبل الجليد. إنَّه متلاعب قوي ويبحث عن أي سبب لاستخدامك لأغراضه ولمصلحته. من الأفضل تجنب مثل هؤلاء الأشخاص. سيحصل القوس على كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها للتخطيط للانتقام المثالي. إنه حاسم للغاية، لذلك من الصعب تغيير رأيه إذا كان عازم على الانتقام. إذا أخذ شخص ما شخصاً أو شيئاً عزيزاً عليه، فلن يتوقف الأسد عند أي شيء حتى يستعيد أشيائه وسيطعنك أيضاً عن طريق سحبك نحو فخه.

برج الجدي

يُعد مولود الجدي من أكثر الأبراج حسداً. الجدي مغرم جداً بالشائعات، علاوة على ذلك، إذا وقفت في طريقه لتحقيق هدف ما، فسوف يتخلص منك، مثل إهانتك أمام الآخرين. ببساطة، هزيمتك انتصار له. يكره الجدي أولئك الناس الذين ينغمسون في أعمال الظلم. لذلك قد يصبح منتقم للغاية ويفعل كل شيء للرد عليك. إنه يؤمن بالتوازن، لذلك إذا كان شخص ما قد جعل حياته صعبة، فسوف يجعل حياته أكثر سوءاً. لديه قدرة منخفضة على التسامح مع الظلم والأذى والصراعات الهادفة.