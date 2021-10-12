اكتشاف يقلب التاريخ.. البشر استخدموا التبغ قبل 12300عام

اكتشف علماء دلائل على أقدم استخدام معروف للتبع في العالم، وذلك في بقايا موقد بناه السكان الأوائل للمناطق الداخلية من أميركا الشمالية قبل 12300، وذلك في صحراء "سولت ليك" بولاية يوتا الأميركية.وعثر الباحثون على أربع بذور متفحمة لنبات تبغ بري في بقايا الموقد، إضافة إلى أدوات حجرية وعظام بط من بقايا وجبات. وحتى هذا الكشف، كان أقدم غليون تدخين عثُر عليه في ولاية ألاباما ويعود إلى 3300 عام.ويعتقد الباحثون أن أفرادا من البدو الرحل في موقع يوتا ربما دخنوا التبغ أو مضغوا ألياف النبات، من أجل السمات التحفيزية التي يقدمها النيكوتين بداخله.