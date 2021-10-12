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أكثر الابراج هروباً من الواقع... هل برجك من بينها؟

Lebanon 24
12-10-2021 | 11:00
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يتعرّض كلّ شخص للكثير من المشاكل في حياته، لكن تختلف طريقة تعامله معها، فبعض الأشخاص يواجه وبعضهم يهرب.

 

إليكم اكثر الابراج هروباً من الواقع والمشاكل التي تواجههم:

 

برج القوس

برج القوس هو برج ناري، وأصحاب هذا البرج معروفون بهروبهم من الواقع. فمواليد القوس يهربون من حزنهم ووهمومهم عبر اللجوء إلى عالم خيالي وحياة بعيدة عن الواقع.

 

برج الدلو

يُعتبر الانعزال عن الناس والابتعاد عنهم، المكان الافضل لبرج الدلو في حال واجهته مشاكل حياتية. فأصحاب هذا البرج يفضلون العيش بعيداً عن المشاكل والهموم وبعيداً عن الواقع. وحتماً ستلتقي بهم في كلّ مكان هادئ!

 

رج الميزان

من اكثر الابراج هروبا من الواقع هو برج الميزان، الذي يبتعد عن الواقع والناس ويلجأ إلى أحلام اليقظة من أجل استعادة راحته النفسية!

 

برج الحمل

إن برج الحمل حساس جداً، لذا حرصاً على مشاعره وأحاسيسه يبتعد عن المشاكل والألم ويدخل في عالم آخر أكثر أمانًا له. ومن الممكن أن يسجن نفسه في مكانه المريح لفترات طويلة حتى يستعيد الشعور بالطمأنينة، ثمّ يعود الى الحياة الطبيعية والواقع.

 

رج الحوت

من المعلوم أن مواليد برج الحوت أصحاب خيال واسع، ومن المعلوم عنهم أيضاً أنه عندما تضيق بهم الدنيا يلجأون إلى عالمهم الخاص البعيد عن الناس. فعالمهم هذا يعتبروه أكثر راحة وأمان من الواقع الصعب والمرير الذي يعيشون فيه.

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