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منوعات
4 أبراج ملوك الكاريزما.. الأسد يبهر الناس بذكائه فمن البقية؟
Lebanon 24
12-10-2021
|
09:00
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أن تتمتع بشخصية جذابة أو كاريزما مثيرة للإعجاب فهو هدية ربما لا يتمتع بها الكثيرون، فهناك أشخاص بمجرد دخولهم إلى أى مكان، ستظهر ثقتهم بنفسهم، وقوة شخصيتهم وقدرتهم على الظهور بين الحشود. والحقيقة أن هناك مواليد 4 أبراج فلكية تتمتع بشخصية جذابة وقدرتهم على الحصول على الأشياء التى يريدونها دون مجهود بفضل سحرهم.
برج الثور
يتمتع مواليد برج الثور بشخصية قوية ولا يرتاحون حتى يحصلوا على ما يريدون، فلديهم صفات القوة والقيادة الطبيعية، إنهم جريئون ولا يعرفون الخوف ولا يفكرون مرتين قبل أن يذكروا ما يدور فى أذهانهم.
برج الأسد
يحب برج الأسد أن يكون في دائرة الضوء وينعم بهذه الشخصية، حيث يمكنه أن يبهر أي شخص بأسلوبه وذكائه كما إنه يعرف كيفية تقديم نفسه وجذب انتباه الجميع على الفور.
برج العقرب
مواليد العقرب أصحاب شخصية جذابة وساحرة، إنهم يعرفون كيفية إقناع الناس ودائمًا ما يقولون أشياء يريد الشخص الآخر سماعها، إنهم بارعون وجريئون أيضا مما يفرض شخصيتهم على الأخرين.
برج القوس
مواليد القوس ساخرون وأذكياء، ويخففون المواقف بروح الدعابة ويخلقون لأنفسهم طريقا نحو قلوب الناس. ويتحدثون بسلاسة ويديرون الرؤوس أينما ذهبوا بشخصيتهم الساحرة والجذابة.
المصدر: اليوم السابع
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