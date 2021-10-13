تعرفوا إلى أكثر أبراج محظوظة في الحياة.. هل أنتم من بينها؟

ان الحظ هو حدث يقع للمرء ويكون خارج نطاق إرادته أو نيته أو النتيجة التي يرغب بها. تختلف وجهات النظر في الثقافات المختلفة حول الحظ، فهناك ما يعدها أمرًا مرتبطًا بالفرص العشوائية ومنها ما يربطها بتفسيرات متعلقة بالإيمان والخرافة.

للحظ رموز كثيرة لدى ثقاقات مختلفة حول العالم بغض النظر عن اديانها ومستوى التعليم والمستوى المعيشي.

وجميعنا لدينا الفضول لنعرف ما هي أكثر الأبراج حظاً؟ يشير البعض إلى أن هناك بعض الأبراج المحظوظة أكثر من غيرها في الحياة. فهل أنت منهم؟

برج القوس:

يتمتع برج القوس بالتفاؤل، الثقة بالنفس والشغف. كما أنّه بحب خوض المغامرات ولا يخاف من التجارب الجديدة. يعتبر القوس من أبراج الأوفر حظّاً في الحياة.

برج الأسد:

يتمتع برج الأسد بثقة عالية بالنفس. كما أنّه يصمم ويثابر لتحقيق أهدافه في الحياة وما من قوة تقدر أن تقف في وجهه. لذلك يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج حظّاً.

برج الحوت:

هذا البرج يتمتع بحاسة سادسة قوية توفر له الحظ الجيد أينما ذهب. كما أنّه دقيق الملاحظة وذكي، ما يعزز قدرته على الوصول إلى أهدافه.

برج الجدي:

يعتبر برج الجدي من الأبراج الأزفر حظّاً في ربح المال. فالجدي يتمتع بالصبر والهدوء ما يساعده على إتخاذ القرارات من دون تهوّر. هذا ما قد يساعده إلى جلب الحظّ لصالحه.

برج الثور:

يتمتع الثور بالقوة والرصانة. كما أنه عنيد ومثابر، لا يسمح لأي عائق بأن يقف في وجهه. هذه المواصفات تساعده على جلب الحظّ لصالحه.

برج السرطان:

يعتبر برج السرطان من الأبراج المحظوظة في الحياة ودائماً يفكرون بطريقة إيجابية وذلك بفضل دقتّه وحذره الدائم. فهو لا يتخذ الخطوات التي قد تسبب له الأذى.